Steriline: pionieri italiani nel settore farmaceutico

Fondata come azienda deputata alla produzione di tunnel di depirogenazione e di macchine per il lavaggio, Steriline ha lanciato nel 2007 per la prima volta una linea completa di macchine riempitrici e ghieratrici e di isolatori. Da quel momento in avanti l’azienda ha conosciuto un notevole sviluppo, e oggi si può considerare un fornitore completo di dispositivi per il confezionamento primario di medicinali iniettabili. Lo dimostra il suo ricco catalogo di prodotti, che spazia dalle linee complete ai macchinari stand-alone. Uno dei tratti distintivi di questa impresa deve essere individuato nello straordinario impegno che viene destinato all’ innovazione tecnologica , ma anche al settore di ricerca e sviluppo.

Un primato mondiale

L’approccio di Steriline si può definire addirittura pionieristico se si pensa che questa azienda, nel 2014, è stata la prima a introdurre sul mercato della lavorazione asettica un’applicazione robotica che si contraddistingue per una filosofia a perdita zero che non ha bisogno di cambio formato. Attualmente, Steriline mette a disposizione un ricco ventaglio di soluzioni, tra le quali meritano di essere citate le applicazioni robotiche e meccaniche per la lavorazione asettica di liquidi e polveri, prodotti tossici e non tossici, in fiale, flaconi, siringhe o carpulle.

Che cosa produce Steriline

Entrando più nel dettaglio, le linee complete del marchio riguardano tutti i dispositivi necessari e tutte le fasi di processo: basti citare tra le altre filling and capping machines, washing machines e barrier systems. I robot, nel mercato di oggi e soprattutto in quello di domani, sono destinati a imporre paradigmi inediti per ciò che concerne la produzione nel settore industriale farmaceutico. Questo è il motivo per il quale Steriline ha scelto di espandere in modo significativo il proprio portafoglio di soluzioni robotiche, così da mettere i produttori di farmaci iniettabili nelle condizioni di poter far fronte con più facilità alle sfide globali in cui si imbatteranno.

Il dialogo con la clientela

Il successo della strategia commerciale che viene adottata da Steriline si basa su un dialogo costante con la clientela, che si prolunga per tutte le diverse fasi che compongono il ciclo di vita di un prodotto. Le interazioni con i clienti sono aperte e continue, in virtù di un approccio innovativo. Tanto per le aziende che hanno bisogno di una linea robotica personalizzata quanto per quelle che necessitano di una macchina standard singola, Steriline fonda il proprio modus operandi su capacità di gestione dei progetti all’avanguardia: le imprese clienti, così, possono vedere soddisfatti tutti i loro bisogno grazie a soluzioni estremamente efficaci.

Come opera Steriline

Steriline non garantisce solo una progettazione completa del progetto e una sua gestione accurata, ma fornisce anche alla clientela tutto il supporto necessario per affrontare l’intero processo, a partire dalla fase di progettazione per arrivare a quella di manutenzione, passando dalla produzione e dalla validazione. Il servizio di assistenza clienti che viene messo a disposizione si contraddistingue per un supporto tecnico di alto livello, reso possibile da un team di ingegneri altamente qualificati.

La produzione di Steriline

Steriline è fornitore unico di soluzioni di macchinari per il confezionamento primario di farmaci iniettabili. Il suo portafoglio include, tra l’altro, una ricca gamma di sistemi di contenimento quali Crabs e Laf, ma anche isolatori realizzati in proprio. Per quel che riguarda la copertura delle linee di riempimento in asettico, invece, essa si estende a tutte le tipologie di macchinario e a tutti i processi: le macchine riempitrici e ghieratrici, i tunnel di depirogenazione, le macchine per il lavaggio, le macchine per la decontaminazione esterna, e così via.

Il progetto di Steriline Robotics

Fiore all’occhiello di Steriline è di sicuro Steriline Robotics, progetto nato nel 2014 in virtù del quale l’azienda si è dedicata alla produzione di sistemi di compounding intelligenti all’avanguardia destinati alla realizzazione di medicinali iniettabili non solo in ambito ospedaliero ma anche nei centri di compounding. Questa è la dimostrazione più plastica ed evidente della capacità di Steriline di evolversi e di rinnovarsi, anche grazie alla collaborazione che è stata avviata con la Fondazione Politecnico di Milano, risultato di una partnership strategica con quello che viene considerato con merito l’ateneo tecnico più grande del nostro Paese. Steriline si dimostra, così, in prima linea nello sviluppo di progetti all’avanguardia.