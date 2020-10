Tamponi ai ragazzi: oltre all’ospedale, un secondo ambulatorio a Malpensafiere

Tamponi in modalità drive trough a Malpensafiere per i casi sospetti tra gli studenti.

L’Asst Valle Olona sta attivando una seconda modalità di accesso per sostenere l’elevata richiesta che sin dai primi giorni di questo nuovo ambulatorio si è registrata.

Oltre al punto tamponi all’interno del presidio ospedaliero di Busto Arsizio, è in funzione anche un altro ambulatorio, comodo da raggiungere e che prevede l’esame con l’indagine orofaringea e nasale stando direttamente a bordo della propria vettura.



L’accesso è riservato al personale scolastico e ai bambini e ai ragazzi in età scolare che manifestino sintomi dubbi quando sono a scuola. In quel caso, il genitore che viene a prendere il figlio su segnalazione della scuola, lo può portare direttamente a uno dei due punti. Il punto tamponi è aperto dalle 9 alle 13 e il responso viene caricato sul fascicolo sanitario elettronico entro le 23 del giorno stesso.

Ats Insubria ha attivato un form dove segnalare la richiesta a cui segue una risposta con l’indicazione di un orario per evitare assembramenti. Il modello, sulla falsa riga di quello adottato con successo allo scalo di Malpensa per chi rientra dai paesi a rischio e chiede di effettuare l’indagine direttamente al Terminal 1, è ancora in fase sperimentale e prevede di accorciare i tempi dell’accoglienza e la registrazione con la stampa delle etichette.