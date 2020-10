Un Open Day “a distanza” per l’Università Liuc di Castellanza

Open Day a distanza, giovedì 22 ottobre 2020, per gli studenti delle Superiori che stanno pensando all’Università Liuc di Castellanza per l’Anno Accademico 2021/22.

A partire dalle ore 10, dopo il saluto del Rettore Federico Visconti, sarà possibile, tramite questo link, assistere alla presentazione dei Servizi della LIUC da parte dello staff dell’Orientamento.

Di seguito, il direttore della Scuola di Ingegneria industriale professoressa Raffaella Manzini illustrerà tutto quello che occorre sapere sul percorso di laurea in Ingegneria Gestionale. Quindi, intorno alle ore 11, sarà la volta di Economia con il professor Rodolfo Helg, Direttore della Scuola di Economia Aziendale.

Sarà possibile porre domande in diretta, mentre lo staff dell’Orientamento resterà a disposizione in Università e in chat anche in futuro: tutti i giorni, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Nel pomeriggio, inoltre, alle ore 15.00, la possibilità di sostenere il test, presso la propria abitazione, per le aspiranti matricole di Economia (d’obbligo per gli studenti che conseguono una votazione inferiore a 85/100 alla Maturità).

Test in ogni caso obbligatorio, invece, per chi volesse iscriversi ad Ingegneria.

A questo link è possibile trovare il calendario completo delle date previste.