L’innovazione sostenibile e il suo impatto sull’economia

Al quarto World Economic Forum Summit sull’impatto dello sviluppo sostenibile (dello scorso settembre) leader di governo, imprese ed istituzioni si sono confrontati con esperti ed innovatori per avviare, accelerare e ampliare soluzioni imprenditoriali necessarie ad affrontare i cambiamenti climatici e promuovere lo sviluppo sostenibile.

La crisi pandemica Covid19 ha messo, infatti, in forte evidenza la stretta correlazione tra ambiente, salute ed economia restituendo maggiore consapevolezza ai policy maker della necessità di ripensare i modelli sociali ed economici ed applicare politiche di sviluppo guidate da innovazione e sostenibilità.

In questo contesto, come sostenuto dal Governatore della Banca d’Italia, il settore finanziario, che esercita un ruolo centrale nell’allocazione delle risorse, può essere decisivo nell’ influenzare la transizione verso un’economia sostenibile. Accanto alla strategia per gli investimenti “sostenibili”, che ha visto integrati nella gestione del portafoglio azionario i fattori ESG, il Governatore Visco ha infatti anticipato che quest’anno è previsto il lancio di un’ iniziativa analoga per il portafoglio di obbligazioni societarie. Per comprendere meglio, quindi, lo scenario di questo “Green New Deal”, ovvero capire quali sono le sfide e le opportunità, gli attori principali, le azioni già fatte e quali sono gli strumenti finanziari adatti a raggiungerne gli obiettivi KPMG ed ENEL, con la collaborazione del Village by CA di Milano e la partecipazione di Brembo ed Amundi sgr organizzano un Forum virtuale sull’Innovazione Sostenibile.

PROGRAMMA

Apertura e saluti Gabriella Scapicchio – CEO, Le Village by CA Milano

Intervengono PierMario Barzaghi – Partner, KPMG, Ernesto Ciorra – Chief Innovability Officer Enel, Cristina Bombassei – Chief CSR Officer, Brembo Paolo Proli – Head of Retail Division, Amundi SGR.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sustainable-innovation-128662489971