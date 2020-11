300 nuovi libri per la biblioteca di Luvinate

Grazie all’aggiudicazione del bando ministeriale di 5000 euro il Comune di Luvinate ha acquistato circa 300 nuovi libri per la biblioteca.

L’amministrazione comunale ha acquistato 114 libri per bambini (compresi quelli per bambini con difficoltà di lettura), gli altri sono suddivisi in romanzi, saggi, storia, filosofia, storia locale, psicologia, libri per genitori ed insegnanti, biografie.

«Grazie al team di studio che ha elaborato gli acquisti composto da maestre ed insegnanti Asilo e Primaria e coordinato dai volontari della Biblioteca Comunale che da anni custodiscono e rendono vivo questo ambiente così speciale», commenta il sindaco di Luvinate Alessandro Boriani.

Per scoprire tutte le novità, la biblioteca é aperta il sabato dalle 15 alle 17.30 (orario ridotto per normative Covid).