Aimetti bacchetta Fontana: “Difficile comprendere le sue parole”

Pubblichiamo la lettera del sindaco di Comerio Silvio Aimetti rivolta al presidente Fontana dopo le sue dichiarazioni contro il dpcm del presidente Conte.

“Caro Presidente Fontana,

oggi è il giorno dell’Unita’ nazionale e Festa delle Forze Armate, che nel mio Comune ho celebrato in forma ridotta, come espressamente richiesto ed imposto dalle autorità superiori. È anche il giorno in cui ho avuto la brutta notizia di ulteriori nuovi casi di positività al COVID, una crescita consistente, manifestatasi specialmente nelle ultime due settimane, con numeri molto superiori rispetto a quelli visti a marzo.

È proprio facendo riferimento a questi due temi che mi risulta difficile comprendere le sue parole di questa sera. Come lombardo, fiero di esserlo, non mi sento per niente offeso dalle determinazioni del Governo al riguardo della nostra Regione.

Da lombardo come lei, mi sento da subito impegnato a far sì che la zona rossa diventi al più presto una zona arancione e poi gialla, in modo tale da far ripartire al più presto e in sicurezza tutte le attività economiche e sociali così numerose e attive nella nostra Regione.

Proprio per lo spirito unitario, richiamato in questi giorni dal nostro Presidente della Repubblica, ritengo sia fondamentale collaborare tra Istituzioni, come sindaco di un piccolo Comune questo é lo spirito con cui sto affrontando questi momenti difficili. Concludo augurandole buon lavoro nell’interesse di tutti noi Lombardi”.