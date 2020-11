Aree per tamponi e check point? “Già segnalate”

«Già a fine settembre, un mese e mezzo fa, l’amministrazione comunale di Cassano Magnago, ha informato ATS della possibilità di usufruire a titolo gratuito della propria Area Feste e dell’Area Mercato per allestire “Centri tamponi drive throught” o “Check point di primo soccorso”».

Lo specifica il sindaco di Cassano Magnago, Nicola Poliseno, dopo che il Pd cassanese ha fatto una proposta in questo senso. (Nella foto: tamponi drive through in un’altra Cassano, Cassano Valcuvia)

«Oltre a ciò abbiamo messo a disposizione dei medici di base e dei pediatri Villa Oliva, per la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Quindi la proposta apparsa oggi sul giornale non è nuova. Anche altri consiglieri comunali ci avevano pensato; li ho ringraziati per la collaborazione e gli ho spiegato che ci eravamo già mossi in tal senso. Oggi invece rispondo a mezzo stampa in quanto è dalla stampa che mi è stato rivolto l’invito (oltre che da una contemporanea mail). Ribadisco per l’ennesima volta che, come sempre, il mio telefono è sempre a disposizione di tutti i Consiglieri tanto della maggioranza quanto dell’opposizione. Usarlo accorcia di molto i tempi di comunicazione che, in una fase come quella attuale, sono fondamentali. Anche perché, in particolare nella lotta a questo maledetto virus, nessuno ha interesse ad arrivare per primo o piazzare una bandierina. L’unica necessità reale è quella di lavorare tutti nella stessa direzione. Così abbiamo lavorato durante la prima e così lavoreremo in questa seconda ondata».

«La valutazione spetta ad ATS e che grazie al costante coinvolgimento tramite l’unità di crisi con l’ufficio di rappresentanza dei Sindaci ci mette nelle condizioni di conoscere nel dettaglio la situazione provinciale dell’emergenza ed è pronta sempre ad accogliere le osservazioni e le criticità poste dai Sindaci. Oggi nell’ultimo incontro in call abbiamo notato una struttura di ats pronta e preparata a reggere l’urto e a saper coinvolgere i territori. Nel caso specifico delle aree per tamponi bisogna considerare che l’area si trova a circa 3 kilometri dalla postazione tamponi allestita a Malpensa Fiere e a 4 km dall’altra nuova postazione allestita oggi presso la Caserma Ugo Mara».

«Ho già comunque specificato che l’area feste, l’area mercato e tutte le altre strutture presenti in Città rimanango a disposizione delle varie istituzioni sanitarie e non per ogni iniziativa atta a combattere l’epidemia».