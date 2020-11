“Anche a Cassano mettiamo a disposizione aree per tamponi drive-through e check-point”

«Mettiamo a disposizione l’Area Feste o l’Area Mercato per allestire dei centri tamponi drive through e/o dei check point di primo soccorso». La proposta viene da Tommaso Police, consigliere del Pd di Cassano Magnago, che chiede al sindaco di valutare l’idea e mettersi in contatto con le autorità sanitarie.

«Il Covid in provincia di Varese corre veloce ed anche la nostra città purtroppo non è stata risparmiata da questa ondata di contagi. Mi sono chiesto, cosa può fare Cassano Magnago in più oltre agli sforzi condivisi per cercare di contrastare l’epidemia? Prendendo spunto da altri comuni, potremmo concedere gratuitamente l’Area Feste di via I Maggio o il piazzale del mercato di via Piave mettendoli a disposizione di ATS, dell’Esercito e ProCiv per allestire dei centri tamponi drive through e/o dei check point di primo soccorso».

«Siamo una città di oltre 21.000 abitanti, il quinto comune della provincia di Varese per popolazione, credo che in questa fase critica, visti i numeri dei positivi aumentati in queste settimane, sia importante cercare di tamponare il più alto numero di persone possibili per arginare la diffusione e soprattutto per alleggerire la pressione sugli ospedali della zona e su Malpensa Fiere».