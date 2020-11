Azzurro Donna lancia la sua proposta di Sussidio di Libertà

Una proposta di legge sul Sussidio di Libertà. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne di oggi, mercoledì 25 novembre, Valeria De Cicco, coordinatrice regionale di Azzurro Donna Lombardia, ha presentato il progetto per la valorizzazione della figura femminile all’interno della scena politica e professionale.

«Uno degli obiettivi di Azzurro Donna è quello di vedere riconosciuta la donna come soggetto politico e il suo diritto all’autodeterminazione, alla realizzazione personale e professionale – dichiara De Cicco -. Le donne devono essere valorizzate per la loro diversità, per la loro cultura, per le professionalità e le competenze che sanno esprimere e che molti partiti tendono a cancellare».

In merito alla proposta di legge De Cicco ha sottolineato: «La legge prevede una misura di sostegno destinata alle vittime di violenza domestica che, durante il periodo di erogazione del sussidio, si dedicheranno alla ricerca di un lavoro o alla formazione professionale in vista di un’occupazione»

Nella proposta presentata da Azzurro Donna, movimento e componente di Forza Italia, la donna riceverà anche il rimborso delle spese legali, l’accesso a un corso di formazione per l’inserimento nel mondo del lavoro e il sostegno per l’autonomia abitativa, oltre alla garanzia della continuità scolastica per i figli che debbano completare il ciclo di istruzione. «Si tratta di una misura – conclude la coordinatrice – che vuole estendere a livello nazionale quella già in vigore nella Regione Sardegna, che ha visto un coinvolgimento trasversale delle varie forze politiche rappresentate nel consesso regionale».