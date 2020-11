D’amore non si muore: webinar per 1200 studenti nella Giornata contro la violenza

Interessante iniziativa rivolta agli studenti delle scuole superiori della provincia di Varese in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.

L’evento vedrà quasi 1200 ragazzi di 48 classi quinte della scuola secondaria superiore della provincia di Varese partecipare ad un webinar dal titolo “Insieme contro la violenza sulle donne”.

«Si tratta della prosecuzione del progetto “D’amore non si muore”, partito dall’Is Falcone di Gallarate, scuola polo per la prevenzione della violenza sulle donne e supportato dall’Ufficio scolastico territoriale con il dirigente Giuseppe Carcano che si sta sviluppando in tutte e scuole della provincia – spiega Lelia Mazzotta Natale, referente provinciale Area cittadinanza e legalità dell’ufficio scolastico territoriale – Abbiamo fatto molta formazione con i docenti di scuole di ogni ordine e grado, poi abbiamo pensato ad un intervento diretto sugli studenti ed è stata proposta questa giornata di riflessione pensata per i ragazzi dell’ultimo anno delle superiori».

Una proposta che è stata accolta con entusiasmo dagli studenti: «La sorpresa è stata la grande risposta degli studenti – aggiunge Lelia Mazzotta Natale – Domani saranno in collegamento 48 classi, per un totale di circa 1200 ragazzi. Abbiamo costruito una piattaforma online e ognuno si collegherà da casa. Un esempio positivo di didattica a distanza».

A parlare con gli studenti persone altamente qualificate che affrontano questi temi ogni giorno. Interverranno il dirigente dell’Istituto Falcone Vito Ilacqua; Lelia Mazzotta Natale; Silvia Nanni, ispettrice della polizia di Stato e collaboratrice del Miur, referente per l’ufficio fasce deboli; Angela Lischetti docente esperta in tematiche legate alla cittadinanza attiva e Chiara Nebuloni, docente di diritto al Liceo Da Vinci Pascoli. Modera l’incontro Luisa Santoro, referente del progetto provinciale “D’amore non si muore”.

Il progetto è sostenuto da Regione Lombardia, Comune di Varese, Città di Gallarate e Is Falcone.

Qui la locandina con il programma completo della mattinata