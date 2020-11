Home office: che cos’è e come si arreda

Molti sicuramente avranno già sentito parlare di home office ma forse non hanno capito esattamente di che cosa si tratta. Inoltre, in questo articolo è possibile scoprire come arredare l’ufficio domestico essere produttivi a casa come sul posto di lavoro.

Che cos’è un home office

L’ufficio in casa prende il nome di home office ed è diventato molto in voga con il passaggio quasi forzato allo smart working durante il lockdown. Diventa fondamentale creare uno spazio in casa da dedicare all’ufficio in maniera da svolgere in maniera efficiente e organizzata il lavoro. Molte aziende hanno già anticipato che dopo il primo tentativo costretti dalla pandemia, hanno intenzione di mantenere questa modalità che soprattutto nei paesi del nord Europa è già pratica comune.

Il mondo del lavoro sta cambiando

Inoltre, moltissime imprese hanno deciso di introdurre la settimana lavorativa di 4 giorni con ottimi risultati sia dal punto di vista della produttività che del benessere dei dipendenti e collaboratori. Altre imprese invece stanno considerando l’idea di lavorare alcuni giorni in ufficio e altri in smart working da casa per sfruttare tutti i benefici legati a questa nuova modalità come, per esempio, la riduzione delle perdite di tempo per gli spostamenti e il risparmio energetico in azienda.

Lavorare da casa è ovviamente diverso perché il lavoro non è più scandito dal numero di ore trascorse alla scrivania ma invece dal raggiungimento di obiettivi e la conclusione dei progetti. Insomma, ormai è evidente che qualcosa nel mondo del lavoro sta cambiando e i dipendenti devono iniziare a organizzare un piccolo ufficio domestico. Infatti, il lavoro agile funziona solamente se si riesce a dedicare uno spazio in casa all’attività d’ufficio per concentrarsi sul lavoro ridurre le distrazioni al minimo. È facile arredare un home office risparmiando con i prodotti per l’ufficio di Ufficiodiscount.it

Come arredare un home office

Che si tratti di allestire un vero e proprio ufficio oppure di creare una piccola postazione all’interno del salotto o della camera da letto, l’arredamento di un home office deve sicuramente prevedere una scrivania e una seduta confortevole. Sono indispensabili soluzioni ergonomiche che consentano di lavorare per molte ore al giorno senza provocare dolori alla schiena e articolari. Purtroppo, non è sufficiente prendere un tavolo qualsiasi e una sedia dalla cucina per creare una postazione di lavoro. Il cambiamento in meglio è possibile solo con soluzioni ad hoc. Lo scrittoio a ribalta è un’ottima soluzione soprattutto per arredare uno spazio di lavoro negli ambienti più ridotti.

Il secondo step prevede di aggiungere accessori come contenitori, archivi e raccoglitori per avere a portata di mano tutto quello che serve per lavorare. L’organizzazione e l’ordine aiutano la concentrazione ed evitano le perdite di tempo. Per riuscire nell’intento è necessario dividere ciò che appartiene alla casa a ciò che è invece proprio dell’ufficio. Solo in questa maniera è possibile continuare il lavoro senza che venga interrotto continuamente.