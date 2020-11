A Inarzo 27 positivi, il sindaco: «L’età media è molto bassa»

«La situazione nel nostro piccolo comune è davvero preoccupante: i positivi continuano ad aumentare ed oggi siamo a quota 27». Il sindaco di Inarzo Fabrizo Montonati non nasconde la preoccupazione. I positivi erano 12 alla fine di ottobre ed oggi sono molti di più. Un trend in crescita che per ora non accenna a fermarsi.

«Si tratta perlopiù di componenti di nuclei familiari, quindi le famiglie in isolamento sono 5 o 6 ma ciò non toglie che la questione ci preoccupi non poco. E’ vero che i guariti sono 19 che sommati ai 5 di marzo, aprile portano le persone ormai fuori dalla quarantena a 24. Ma l’età dei contagiati è scesa molto – spiega ancora il sindaco – ora si tratta di ragazzi di 20, 25 anni che poi hanno portato il virus in famiglia».

L’amministrazione sta monitorando la situazione da vicino e ha deciso che pubblicherà un aggiornamento settimanale dei contagi sul sito del Comune. Per quanto riguarda invece l’aiuto concreto alle famiglie in isolamento il sindaco sta tendendo contatti con ognuna di loro: «Ci sentiamo spesso, per capire se ci sono esigenze impellenti ma per fortuna tutti possono contare sull’assistenza di parenti o amici».

«Mi ha colpito molto una letterina inviata in questi giorni da un bimbo di sei anni alla nonna dove spiegava che doveva tenere la mascherina tutto il giorno, che era fastidioso e che l’aria “dentro puzzava”, ma, si concludeva la letterina, “serve per far star bene gli altri. Queste sono le regole della vita”. Ecco -dice Montonati – queste sono le regole: continuiamo a rispettarle, in attesa di tempi migliori».