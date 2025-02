A Inarzo Patrizia Rossetti e la sua opera: “Leonardo da Vinci, l’arte del cucinare”

Patrizia Rossetti continua a sorprendere i lettori con la sua capacità di intrecciare la storia con la cultura enogastronomica. Dopo aver esplorato le abitudini culinarie legate ad Alessandro Manzoni e ai suoi “Promessi Sposi”, la tradizione gastronomica dei monasteri e persino il menù a bordo del Titanic, la scrittrice torna con un’opera che accosta il genio di Leonardo da Vinci all’arte della cucina.

Nel suo ultimo libro, “Leonardo da Vinci, l’arte del cucinare”, Rossetti svela un lato poco conosciuto del grande maestro rinascimentale. Leonardo non fu solo pittore, scultore, ingegnere e scienziato, ma ebbe anche un legame profondo con la cucina: lavorò in una pasticceria, si cimentò nell’arte culinaria come cuoco e ideò strumenti che ancora oggi vengono utilizzati nelle nostre cucine. Il volume ripercorre questa connessione tra creatività artistica e gastronomica, offrendo un’analisi approfondita di come il cibo abbia influenzato la sua epoca e la sua visione del mondo.

Chi è Patrizia Rossetti?

Nata a Milano, ma residente da anni a Leggiuno, Patrizia Rossetti è una scrittrice appassionata di storia e cucina. Diplomata in ragioneria, ha iniziato il suo percorso editoriale circa diciotto anni fa, pubblicando con l’editore Pietro Macchione diversi volumi che uniscono letteratura e gastronomia. Tra le sue opere più celebri ricordiamo:

In cucina con i Promessi Sposi (2011)

Santo mangiare – Ricette dai conventi lungo la via Francigena (2015)

La leggendaria cucina del Titanic (2019)

Ricette con delitto (2017, in collaborazione con Marta Bardi)

Le antologie Hostaria Patrizia (2021, 2022, 2023)

Oltre ai libri, ha collaborato con la rivista “Varesemese”, curando la rubrica “La Buona Cucina”, in cui ha reinterpretato ricette medievali. Ha inoltre registrato un format televisivo di cucina per Rete55 di Varese.

Il libro Leonardo da Vinci, l’arte del cucinare verrà presentato il 20 febbraio 2025 nel comune di Inarzo, presso il Salone dell’Oratorio di Via Vanetti 5, alle ore 21:00. La serata, moderata da Emiliano Pedroni, offrirà ai partecipanti l’opportunità di scoprire i dettagli di questa straordinaria opera e il connubio tra l’ingegno leonardesco e la tradizione culinaria.