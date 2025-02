Gli eventi dal 1 al 9 marzo alla Riserva Palude Brabbia

Ecco gli eventi alla Riserva Palude Brabbia dal 1 al 9 marzo 2025.

Sabato 1 marzo h.14.30 – Maschere di Natura

Laboratorio creativo per bambini! (5-10 anni)

Visti gli imminenti festeggiamenti del carnevale, vogliamo proporre la realizzazione di maschere naturali per i vostri bambini!

Dopo un piccolo giro in Oasi dove raccoglieremo legnetti, foglie e ciò che la Natura ci offre, andremo in un luogo al coperto se farà freddo, dove daremo libero sfogo alla vostra creatività!

Pennelli, pennarelli e colla alla mano andremo a creare insieme maschere per Carnevale a tema “Natura”. Volpi, farfalle, lupi e scoiattoli saranno soli alcuni degli esempi da prendere come spunto per realizzare la maschera che porterete a casa per sfilare tra coriandoli e stelle filanti.

I genitori aiuteranno i più piccoli con colla e forbici!

Alla fine faremo una merenda tutti insieme, sfoggiando le maschere realizzate!

Domenica 2 marzo h. 9.30 – Tra canti e tambureggiar di picchi

Visita guidata lungo i sentieri dell’oasi nella zona di libero accesso alla scoperta di curiosità e comportamento dei picchi presenti in Riserva. Come riescono a scavare i loro nidi senza farsi venire mal di testa? Quanto è lunga la sua lingua? Come delimitano i loro territori? Interrogativi a cui daremo una risposta!

Marzo è anche il mese in cui i passeriformi svernanti delimitano i territori e riempiono di canti il bosco, approfittiamo degli alberi ancora spogli per scovarli intenti nelle loro attività quotidiane; le mangiatoie collocate in oasi ci aiuteranno invece a vedere da vicino le specie più comuni!

Domenica 2 marzo h. 14.30 – Passeggiata in oasi

Visita guidata lungo i sentieri dell’oasi ad accesso libero, alzeremo gli occhi armati di binocolo per scovare i passeriformi e picidi. Osserveremo la natura che comincia a risvegliarsi tra le prime gemme e ascolteremo i primi “canti d’amore” svelando alcune curiosità e stravaganze del mondo alato. Visiteremo il capanno d’osservazione e le varie schermature, dove osserveremo gli abitanti della riserva.

Domenica 9 marzo h. 9.30 – Canta che ti passa

La riserva si prepara alla stagione degli amori! Nell’aria si sentono canti melodici e richiami di ogni tipo, ma come fare a riconoscere i vari canti degli uccelli? Ce lo insegna il nostro volontario Giordano Colombo che ormai da anni, per passione, segue questo affascinante mondo. L’uscita inizierà con una spiegazione sul perché gli uccelli cantano e proseguirà con una visita guidata lungo i sentieri dell’oasi con le orecchie all’insù!

Domenica 9 marzo h. 14.30 – L’orchestra del mondo alato

Laboratorio per ragazzi dai 9 anni in su.

Scopriamo in una passeggiata i versi più strani degli uccelli tra tarabusi come didgeridoo, cicogne con le nacchere, picchi che tambureggiano e succiacapre che fanno l’applauso. Realizzeremo anche i nostri strumenti, come palo della pioggia e campane eoliche di bamboo, per unirci all’orchestra della natura. E tu sei pronto a realizzare il tuo strumento musicale e farlo risuonare in tutta la palude?

Marzo e aprile: Arte & Natura

Sabato 8-22 marzo e 12 aprile 2025

Laboratori creativi e attività tra prati e boschi per bambini dai 9 ai 12 anni

Esplorazione in Natura

Alla scoperta della Naturale in Palude Brabbia, dove sarà protagonista l’avifauna che andremo a osservare grazie ai nostri binocoli. Armati di stivaletti e voglia di esplorare, ci immergeremo nei colori e profumi della palude che si sta risvegliando alla primavera ormai alle porte.

Giovani ornitologi

Sveliamo i segreti dell’ornitologia e come giovani scienziati osserviamo nel dettaglio penne, borre, becchi e artigli, ma anche curiose abitudini e stranezze del mondo alato. Perché i rapaci volano a spirale? Cosa significa il canto degli uccelli? Che differenza c’è tra penne remiganti e timoniere? Raccoglieremo tutte queste scoperte in un grande libro da realizzare tutti insieme.

Laboratorio artistico

Gli uccelli sono stati i protagonisti anche agli albori dell’arte. Scopriamo come egizi e popolazioni indigene creavano immagini mitologiche e raffigurazioni simboliche. Prenderemo spunto da loro per realizzare la nostra maschera con cartoncino, foglie ed elementi naturali che arricchiranno di fantasia la nostra creazione.

Marzo e aprile: Incontri sulle erbe selvatiche commestibili

Grazie ad Ombretta Tuligi scoprirete le erbe selvatiche commestibili presenti nei nostri prati e boschi, vegetali ricchi di proprietà e di gusto grazie alle ricette che Ombretta ci svelerà! Dopo una passeggiata dedicata alla ricerca e riconoscimento delle erbe spontanee, ci delizieremo con alcune pietanze a base di erbe.

Oltre al corso base di 3 incontri ci saranno anche delle uscite di livello avanzato per chi già conosce le erbe più comuni, si parte sabato 15 marzo con un’uscita sul territorio di Caidate alla ricerca dei primi germogli e fiori commestibili.

Sul sito www.lipupaludebrabbia.it trovate tutte le informazioni e dettagli.

Per tutti gli eventi trovate le Informazioni e iscrizioni sul sito www.lipupaludebrabbia.it

Informazioni e iscrizioni sul sito www.lipupaludebrabbia.it