Incidente in rotonda a Busto Arsizio, ferito un ciclista di 37 anni

Incidente alla rotonda tra viale Pirandello e via Grazia Deledda a Busto Arsizio (foto di un lettore). Ad avere la peggio oggi, martedì, attorno alle 15,30 un ciclista di 37 anni che era a bordo della sua due ruote quando è stato travolto da un veicolo a motore. Sul posto sono arrivate due ambulanze e una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi e per regolare il traffico. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Legnano in codice verde.