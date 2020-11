KIA Soul: tra le auto preferite dagli italiani anche usata in occasione

È innegabile che gli italiani negli anni hanno accolto le auto coreane con un certo sospetto. Nel corso del tempo però l’atteggiamento nei confronti di queste vetture è decisamente cambiato, anche perché molte di esse sono di fatto prodotte, almeno in parte, anche in Europa. Stiamo per altro parlando di vetture affidabili, sicure e offerte a prezzi concorrenziali; forse anche per questi motivi la KIA soul sta diventando una tra le vetture preferite anche dal mercato italiano, con numeri in costante crescita.

Chi preferisce la KIA Soul

Dove trovare le offerte migliori

Un’auto per la famiglia

La KIA soul è una vettura disponibile sul mercato italiano già da oltre 10 anni. In questo tempo si sono viste 3 importanti modifiche esterne, che però non hanno snaturato completamente il modello, ancora oggi molto simile a quello originale, seppur con importanti innovazioni. L’auto è pensata per l’uso cittadino, un perfetto connubio tra le esigenze di chi ogni giorno la deve utilizzare per andare al lavoro e le necessità di una famiglia. All’interno l’abitacolo offre tanto spazio, sia per i sedili davanti, che per quello dietro. Il bagagliaio è capiente per consentirne l’utilizzo sia per la spesa che per i bagagli durante un breve viaggio di famiglia. I concessionari di auto usate a Bologna offrono anche modelli in occasione per KIA soul, ideali per chi desidera guidare questa vettura senza rinunciare al risparmio di un modello che percorrerà ancora tantissimi chilometri, anche se è già stata posseduta da un altro proprietario.

Le offerte migliori sono online

I siti dei concessionari

Come utilizzarli

KIA nel corso degli ultimi anni ha mostrato costanti aumenti delle vendite in Europa. Questo successo si riflette, ovviamente, anche sul mercato dell’usato: più modelli scelti dall’acquirente che preferisce il nuovo, diventano domani un numero crescente di offerte di seconda mano. Le proposte più interessanti oggi sono disponibili anche online, approfittando dei siti dei singoli autosaloni. Sono infatti numerosi i concessionari che pubblicano con regolarità tutte le loro proposte direttamente sul web, sul sito di loro proprietà. Questo consente al futuro cliente di trovare il modello più interessante di KIA soul di seconda mano senza dover uscire di casa. Di questi tempi, a causa anche della pandemia da coronavirus, si tratta di un’opportunità che è bene non lasciarsi sfuggire.

Come si sceglie un’auto online

Utilizzare i motori di ricerca

Un sito per un concessionario

Il modo migliore per trovare l’auto dei sogni online consiste, come abbiamo già detto, nel visitare i siti dei singoli concessionari. Questo soprattutto perché le offerte sono solitamente disponibili per periodi di tempo limitati, quindi gli annunci sul sito del concessionario ci danno maggiori probabilità che l’auto che abbiamo scelto sia effettivamente ancora presente presso l’autosalone. Per scegliere l’auto si può approfittare dei motori di ricerca interni al singolo sito; permettono infatti di scegliere le offerte filtrandole secondo alcuni parametri, ad esempio decidendo di vedere solo le proposte più a buon mercato, oppure quelle che offrono auto a km zero. Per ogni vettura proposta è disponibile una chiara descrizione, oltre ad alcune fotografie degli esterni e degli interni.