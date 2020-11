La Casa del gioco solidale: “Cerchiamo costumi da Babbo Natale”

“Cerchiamo costumi di Babbo Natale”. La Casa del Giocattolo Solidale di Varese lancia un appello per chiedere aiuto: ha bisogno di costumi da Babbo Natale, di qualsiasi taglia, da far indossare ai suoi volontari per la consegna dei doni.

L’appello è stato lanciato sul profilo Facebook dell’associazione. Si tratta di una realtà con sede a Varese che si occupa, in forma volontaria, di raccogliere giocattoli e materiale didattico da distribuire a bambini meno fortunati che vivono in situazioni di disagio o difficoltà economica.