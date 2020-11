Gli 80 anni di Luigi Chinetti, artigiano di Cassano Magnago

80 anni di vita, oltre mezzo secolo di carriera. Un nuovo traguardo per Luigi Chinetti, “maestro” del vetro in Cassano Magnago, che compie oggi – appunto – 80 anni.

Classe 1940, aprì la sua attività nel 1966: l’Atelier Vetreria Chinetti Luigi aveva anche lo scopo di portare arte e cultura all’interno di un periodo economico ancora incerto e privo di riferimento soprattutto nelle piccole province.

«La bottega, termine da lui sempre apprezzato, offrì, altresì, un servizio di vetreria e taglio vetro, lavoro che amò cosi tanto da diventare una vero e proprio punto di riferimento in Cassano e che tutt’ora non è stato dimenticato» racconta con emozione Denis Chinetti, che ha proseguito sulle orme del padre ed è oggi titolare del negozio e ditta Alternative Art.

Tanti gli artisti con cui ha lavorato: Vittorio Maria Di Carlo, Jimmy Longhi, Bruno Manca, Remo Brindisi, Vaccaro, De Natale, Hector Zablach, Di Maria fino a toccare l’Oriente: uno dei sette pittori più importanti pittori del Giappone negli anni’70, autori dell’epoca ad oggi di notevole spessore, scelsero di esporre i loro quadri nel suo Atelier, dove ogni mese organizzò delle vere e proprie mostre.

La mostra di artisti giapponesi

«Sempre accompagnato dalla moglie, Callegari Guerrina, insegnò ad essa l’arte del taglio e montaggio cornici mestiere che successivamente, all’età di 7 anni, iniziò ad insegnare a me, portandomi ogni giorno in Bottega, come ‘Garzone’. Tante sono state le difficoltà, la scomparsa improvvisa della moglie, i cambi di sede, l’evolversi dell’arte e dell’economia, lui cercò sempre di congiungere il proprio mestiere al piacere di essere un artigiano umile, disponibile e presente».

Chinetti negli anni Ottanta

C’è anche un bel messaggio di continuità, nella tradizione che passa di padre in figlio: «La tua attività, 54, la più longeva della provincia, viene portata avanti da me, tuo figlio, rendendo omaggio e onore, ogni giorno, a tutto ciò che hai costruito con l’orgoglio di aver avuto un ottimo insegnante oltre che padre.

La tua presenza sul lavoro, se pur con molte difficoltà, è sinonimo di sicurezza per me e di spinta verso un futuro migliore. I migliori auguri per i tuoi 80 anni».