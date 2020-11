A Malpensa atterrano anche pesci vivi e coralli

All’aeroporto di Malpensa “atterrano” anche pesci vivi e coralli: specie anche pregiate, che vengono “trattate” dall’aeroporto con tutte le verifiche necessarie.

I funzionari delle Dogane in servizio a Malpensa, hanno effettuato, in collaborazione con il Posto di Ispezione Frontaliera, lo sdoganamento di alcune partite di pesci vivi, giunte nelle scorse ore con spedizioni Cargo dal Giappone e dall’Australia.

Si tratta di più di 880 esemplari tra pesci ornamentali, carpe koi (japanese koi carp) provenienti dal Giappone e coralli proveniente dall’Australia.

Oltre ai controlli sanitari effettuati sulle spedizioni, è stata anche verificata la presenza dei certificati CITES necessaria per i coralli, in osservanza alla Convenzione di Washington, che regolamenta il commercio di talune specie di animali e piante minacciate di estinzione in 182 paesi.

Attraverso lo scalo internazionale di Malpensa sono numerosi gli arrivi di animali vivi, i cui controlli vengono effettuati dal Posto d’Ispezione Frontaliero del Ministero della Salute (mediante il veterinario ufficiale), in sinergia con i funzionari di ADM grazie all’interfaccia telematica dello “Sportello Unico Doganale”.

La “digitalizzazione” dell’intero processo di sdoganamento consente un controllo combinato (interoperabilità attiva) tra le due Amministrazioni, con riduzione dei tempi e costi di sdoganamento, il miglioramento della qualità dei controlli e conseguenti maggiori vantaggi per le aziende.

L’attività quotidiana di ADM con la collaborazione delle altre Autorità preposte ai controlli di frontiera assicura il rapido e sicuro sdoganamento delle merci.