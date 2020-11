Navigare in rete in anonimato con una VPN gratuita

Scopriamo insieme cos’è una VPN e perchè dovresti iniziare ad usarla

Non mancano le persone che ad oggi sarebbero entusiaste di conoscere nel dettaglio le funzionalità di una VPN e cosa è nello specifico. Questo accade proprio perché negli ultimi anni la privacy degli utenti è stata spesso violata.

Non sono mancati i cybercrimini e a rimetterci non sono state solamente le aziende, ma anche i privati e le famiglie italiane. Per tutte queste ragioni, è importante sapere che la VPN è una soluzione da non sottovalutare, adatta alle aziende e persino ai privati.

Una VPN è una Virtual Private Network, ovvero una rete privata virtuale. Nello specifico, si tratta di un software, o comunque di un servizio, che permette all’utente di navigare su internet con ben poche preoccupazioni. Infatti, la moderna tecnologia ha permesso agli esperti del settore di creare un programma capace di criptare tutto il traffico web e i dati dell’utilizzatore di una VPN.

Quest’ultima è in grado di garantire la privacy online e di proteggere ogni singolo dato sensibile. Perciò, se un hacker vorrà agire, avrà vita difficile: grazie a questo software, non potrà decifrare alcun dato. Pertanto, sarà in possesso di informazioni inutili che non permetteranno allo stesso di richiedere alcun pagamento per il “riscatto”.

VPN: la soluzione per navigare in rete in sicurezza tutelando la propria privacy

Per capire nel dettaglio il funzionamento di una VPN e cosa è, possiamo dire che il programma si presenta come una sorta di tunnel virtuale. All’interno di esso entrano i dati dell’utente e ne escono crittografati. Grazie ad una rete virtuale privata si può quindi nascondere l’indirizzo IP (questo è fondamentale per conservare l’anonimato durante la navigazione online) ed eludere i geoblocchi.

Attraverso un servizio come quello di Surfshark VPN, è possibile persino risparmiare sullo shopping online, approfittando delle migliori offerte per abbonamenti, viaggi aerei e noleggio di veicoli.

In altre parole, conoscere le funzionalità di una VPN e cosa è si presenta come la soluzione ideale per ottimizzare la sicurezza informatica e proteggere la propria privacy.

Lo è anche per chi ama acquistare sul web, spendendo meno e senza sorprese. Da questo si evince un fatto importante: abbiamo a disposizione una tecnologia adatta praticamente a tutti, che sta diventando sempre più indispensabile per ogni tipologia di internauta.

Ad oggi, infatti, oltre alle aziende e ai professionisti, sono molti coloro che hanno scelto di conoscere una VPN, cosa è e di utilizzarla al più presto. Adesso hanno una rete privata anche coloro che amano fare shopping sul web, guardare contenuti in streaming e giocare online, oppure web designer, webmaster e programmatori del web.

Una Virtual Private Network è un’opzione valida per chi viaggia e vuole poter usufruire di reti Wi-Fi pubbliche senza pensieri e persino per gli amanti dei torrent.

Insomma, conoscere le proprietà di una VPN, e cosa è, si presenta come una buona idea non solo per chi vuole avere sotto controllo le proprie informazioni sensibili. È una soluzione per coloro che necessitano di vigorosi protocolli di sicurezza informatica, ma non solo.

Al giorno d’oggi, nascondere gli indirizzi IP e navigare in anonimato può rivelarsi un’ottima scelta per tutti. Pertanto, avere una VPN è senz’altro un’opzione da non sottovalutare.