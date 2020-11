Niente colonia per i bimbi, ma niente paura: arriva l’app gratuita di Nueva Idea 

Si chiama Smart camp ed è la prima app di animazione ideata dallo staff creativo Nueva Idea, l’agenzia di animazione di Collegno (Torino) che dal 2007 si occupa del divertimento nella colonia Sorriso dei bimbi di Alassio e Comerio di Aprica. L’anno scorso il team ha vinto il bando per gestire interamente l’intero programma delle settimane bianche, dalla cucina alle pulizie oltre che l’animazione, ma a causa del Coronavirus, purtroppo, nulla è potuto essere messo in pratica nelle strutture e i bimbi non hanno potuto vivere questa magica esperienza di crescita personale.

Ma Nueva Idea non si abbatte e si trasferisce sullo schermo, prima con un web, poi su cellulare e infine con l’app Smart camp a portata di tutti. Si tratta di un’applicazione gratuita, sia per Android che per Apple, al cui interno si trovano contenuti registrati di laboratori e di attività che i bambini e i ragazzi possono fare da soli o con le famiglie. Tirano le fila dei video gli animatori Gabrio, Paoletta e Patty con la supervisione dei soci Nueva Idea Enrico e Luca Lanzano, Dino Jasarevic e Luciano Guazzi.

Tutto nasce dalla prima ondata di emergenza sanitaria: «durante lo scorso lockdown quando gli animatori Paoletta e Gabrio hanno salutato “a distanza” (tramite le videolezioni) i bambini della scuola Bertacchi di Busto Arsizio che avevano partecipato poco prima alla settimana bianca. Da qua abbiamo contattato le insegnanti delle diverse scuole del territorio per proporre un’attività, didattica o prettamente ludica, via zoom, a supporto della lezione classica e in alternativa a quegli incontri che in una situazione normale si sarebbero tenuti per arricchire l’esperienza scolastica degli studenti» spiega Enrico Lanzano.

Dalle parentesi di animazione didattica e ludica durante le lezioni scolastiche al riempire il tempo estivo dei giovani: Nueva Idea sviluppa una piattaforma web per l’estate. «Causa Covid, i Summer camp vengono chiusi e dopo 20 anni di attività, da una media di circa 800 bambini nelle strutture di tutta Italia, ci ritroviamo per la prima volta ad avere zero bambini da divertire, intrattenere, sostenere e accompagnare – ha raccontato Enrico -. Così ci siamo rivolti alle aziende, le stesse che finanziavano (in parte o completamente) i summer camp, per offrire l’alternativa: una piattaforma web fruibile tutti i giorni con l’obiettivo di riprodurre le giornate tipo dei campi estivi».

È con questa idea che l’estate scorsa i bambini, figli delle aziende finanziatrici, si svegliavano con la musica, proprio come succede in quella struttura dai terrazzi enormi con vista sull’Isola Gallinara; potevano mandare messaggi whatsapp, emoticon, dediche alle amiche o agli amici per poi riempire il pomeriggio con i balli di gruppo, l’appuntamento di yoga, il laboratorio di art attack oppure con un grande gioco stile Sherlock Holmes, o ancora un mega quiz. Insomma, attraverso gli animatori collegati in diretta, nelle vesti di dj, ballerini e comici e i contenuti in remoto, sempre fruibili sul web, i bambini sono stati accompagnati in un’avventura estiva del tutto eccezionale.

Ma adesso l’animazione di Nueva idea è anche sul telefono e gratis per tutti: «L’app Smart Camp, semplificata rispetto alla piattaforma web, ha 4 tasti dedicati ai laboratori, alle attività di arti marziali, a quelle educative, didattiche e più pedagogiche e un ultimo che offre un mix di giochi per tutti – spiega Enrico Lanzano -. Ci rivolgiamo sia all’azienda che al privato che aveva intenzione di organizzare una festa. Non è più possibile farla nella maniera tradizionale, ma attraverso la piattaforma, privata e protetta da password, si possono creare delle feste con uno spettacolo di magia, la narrazione di una fiaba per bambini e molti altri contenuti, in diretta o registrati, creati dagli animatori. È così che si potrebbe svolgere la festa di fine anno delle scuole».

Inoltre, dal 1° dicembre fino a Natale l’app propone il calendario dell’avvento digitale: ogni giorno sarà possibile aprire un nuovo contenuto, proprio come si fa con la finestrella del calendario classico, «ma in questo caso i bambini troveranno video o giochi divertenti che terranno compagnia a loro e alle famiglie».

Per i bambini di Busto Arsizio è un’occasione per non sentire la mancanza delle settimane bianche: «è un’alternativa a quell’appuntamento fisso dal 2007 dei preadolescenti, in particolare bustocchi e bustesi».