I pm chiedono 16 anni per Fabio Manduca, accusato dell’omicidio di Daniele Belardinelli

Per la morte di Daniele Belardinelli, ultrà del Varese morto in seguito agli scontri del 26 dicembre 2018 a Milano in occasione di Inter-Napoli tra i tifosi delle due squadre, i pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri hanno chiesto una condanna a 16 anni di carcere per Fabio Manduca, l’ultrà azzurro che guidava il suv che ha investito il varesino. L’imputazione è quella per omicidio volontario con dolo eventuale.

La richiesta è stata fatta oggi al termine della requisitoria che ha ricostruito minuziosamente quanto avvenuto quella sera in via Novara quando un gruppo di tifosi violenti di Inter, Varese e Nizza bloccarono il corteo di auto dei napoletani, ingaggiando una vera e propria battaglia a suon di mazze, catene e fumogeni. Nel parapiglia l’auto guidata da Manduca ha schiacciato Belardinelli, caduto precedentemente, ed è fuggita.

All’udienza del processo che si svolge con rito abbreviato, davanti al gup Carlo Ottone De Marchi, hanno preso parola anche i difensori delle parti civile costituite: la moglie, la figlia e la madre di Belardinelli. Il difensore di Manduca, Eugenio Briatico, concluderà nella prossima udienza quando dovrebbe arrivare anche la sentenza di primo grado.