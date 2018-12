Scontri prima di Inter – Napoli, morto un ultras di Varese

Era di Varese l’uomo morto in seguito agli scontri all’esterno dello stadio di San Siro. I particolari sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa tenuta dal Questore di Milano Marcello Cardona, già Questore di Varese. (nella foto un frammento dei video degli scontri)

La vittima è Daniele “Dede” Belardinelli, nato nel 1983, volto noto nel mondo ultras di Varese e dell’Inter (tifoserie storicamente gemellate), membro dei Blood&Honour e con precedenti per reati da stadio, già colpito da Daspo in passato (uno nel 2007 e uno nel 2012, entrambi di 5 anni). Esperto di arti marziali, aveva partecipato e vinto a diversi incontri di “scherma corta”. Lascia la moglie e due figli.

L’uomo è stato investito in via Novara a Milano, nei pressi dello stadio San Siro, teatro degli scontri tra alcuni ultras dell’Inter e del Napoli (presenti anche alcuni ultras del Nizza). Sono in corso accertamenti sulle responsabilità. Belardinelli è morto all’ospedale San Carlo, dove è stato trasportato da altri tifosi: sottoposto ad intervento chirurgico nella notte, per lui non c’è stato nulla da fare.

Belardinelli nel corso di una manifestazione degli ultras del Varese Calcio



Nel corso degli scontri quattro persone, tifosi del Napoli, sono state ferite. Due uomini sono stati arrestati e altri provvedimenti potranno essere spiccati nelle prossime ore.