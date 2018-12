La curva del Varese: “Un progetto per la famiglia di Daniele”

Con questo post comparso sulle bacheche Facebook di molti tifosi del Varese, la curva nord degli ultras biancorossi si fanno portavoce di un progetto per sostenere il futuro della famiglia e i figli di Daniele Belardinelli, l’ultras dell’Inter morto negli scontri di via Novara prima della partita contro il Napoli. Gli ultras dei Blood Honour 1998 si erano già trovati nella serata di venerdì per commemorare in silenzio e senza bandiere l’amico scomparso.