Sconfitta anche a Cuneo per la Uyba

Ancora un risultato negativo per la Uyba che a Cuneo perde per 3-2 (25-23, 18-25, 26-24, 25-27, 15-10) contro le padrone di casa del Bosca San Bernardo, portando a casa un solo punto. Vittoria meritata per Cuneo che nonostante un lungo stop a causa del Covid, ha saputo scendere in campo con maggiore determinazione, mettendo da subito in difficoltà le biancorosse, trascinate da una super Sonia Candi (per lei 19 punti e titolo di MVP della partita).

Migliore in campo per le bustocche è Gray, che chiude con 25 punti dimostrando di essere in crescita, seguita da Mingardi con 22. Bene Stevanovic che segna 12 punti, di cui 4 a muro. Ancora unaprestazione sopra le righe per Leonardi, che in ricezione e in difesa è un vero baluardo. Dall’altra parte della rete in grande spolvero le ex Degradi (20) e Bici (18), oltre che la centrale Zakchaiou (17 punti di cui 5 a muro).

A fine partita è delusa Camilla Mingardi: “Sapevamo che Cuneo era un avversario molto valido, ma oggi hanno fatto meglio di noi, più decise. C’è rammarico perché siamo arrivate punto a punto nei finali di set ma non siamo riuscite ad essere determinate e coraggiose come invece sono state loro. Dispiace, ma ci rimettiamo a lavorare per la partita di mercoledì”.

Le ragazze di coach Fenoglio torneranno in campo mercoledì 17 al Palayamamay nella partita di recupero contro Il Bisonte Firenze.

La partita

Coach Fenoglio schiera Poulter in regia, Mingardi opposto, Gennari e Grai in attacco, Olivotto e Stevanovic al centro, Leonardi libero.

Nel primo set Cuneo parte subito bene e si porta sull’8-3. Olivotto e Mingardi provano a dare la scossa (10-6), il muro di Ungureanu tiene alte le quotazioni piemontesi (12-8) ma Gray scalda il braccio e recupera terreno (14-11). Sul 17-13 Fenoglio ferma il gioco e al rientro in campo Gennari e Mingardi suonano la carica (18-18 time-out Pistola). Degradi trova il 24-23 e l’attacco out di Mingardi regala a Cuneo il 25-23.

Nel secondo parziale è la Uyba a portarsi in avanti (2-6). Bici trova il -1 (8-9) ma Poulter respinge l’assalto (8-11). Le farfalle sono padrone del campo e murano con Olivotto l’11-18. Finale di set in discesa per Gennari e compagne che chiudono con l’attacco di Mingardi 18-25.

Il terzo set parte in equilibrio (4-4). si prosegue punto a punto fino a che Ungureanu prova a mettere la distanza 14-12. La UYBA lotta e pareggia con Mingardi (17-17) ma Degradi e il muro di Zakchaiou fanno 20-18. Stevanovic regala il 23-20, Gray riaccende la speranza (23-22) e passa anche per il 23-23. Ai vantaggi la UYBA regala il 25-24, Ungureanu chiude 26-24.

Nel quarto parziale la UYBA torna in campo con grinta e si porta sul punteggio di 1-4. Candi si conferma in giornata con la fast dell’8-9, Fenoglio prova a cambiare le carte mettendo in campo Bonelli su Poulter. Fase centrale del set equilibrata, con le due formazioni che si rincorrono punto a punto. (19-19). La Uyba va a +3 con Stevanovic (20-23) e il set va ancora una volta ai vantaggi. Candi e Signorile non si intendono e le biancorosse vincono il set 25-27.

Tie break – Cuneo parte bene con il muro di Degradi e approfittando dell’out di Stevanovic (2-0). Le padrone di casa tengono in mano le redini del set anche se Mingardi prova a tenere le compagne in scia (8-7). Gray commette fallo in palleggio (10-7), Fenoglio chiama time-out. Al rientro in campo Degradi realizza il +5 (13-8) e Zakchaiou chiude 15-10.

Il tabellino

Bosca San Bernardo Cuneo – Unet e-work Busto Arsizio 3-2 (25-23, 18-25, 26-24, 25-27, 15-10)

Bosca San Bernardo Cuneo: Bici 18, Degradi 20, Turco, Giovannini, Candi 18, Strantzali 1, Fava 1, Signorile, Stijepic ne, Zannoni (L), Zakchaiou 17, Ungureanu 13, Gay ne. All. Pistola, 2° Petruzzelli.

Unet e-work Busto Arsizio: Poulter 3, Olivotto 5, Gennari 11, Bonelli, Gray 25, Leonardi (L), Mingardi 22, Cucco, Stevanovic 12, Escamilla, Bulovic ne, Herrera Blanco. All. Fenoglio, 2° Marco Musso.

Arbitri: Goitre, Bassan

Note. Cuneo: ace 4, errori 16, muri 14. Busto: ace 5, errori 7, muri 10. Durata set: 33′ 23′ 30′ 34′ 15′