Si accende l’albero di Natale a Gallarate

Il maestoso albero illuminato che apre l’attesa del Natale anche quest’anno torna in piazza Libertà a Gallarate. Sarà inevitabilmente un Natale diverso, a causa dell’emergenza sanitaria, ma l’Amministrazione comunale non ha voluto rinunciare all’allegria che danno le luminarie per dare ai cittadini anche un segno di speranza. L’evento è organizzato dall’assessorato al commercio di Claudia Mazzetti insieme al Duc di Gallarate.

In vista delle spese natalizie qualche giorno fa il Sindaco Andrea Cassani aveva promosso l’iniziativa “Un regalo per te, un regalo per Gallarate” invitando i cittadini ad acquistare nei negozi della città per sostenere l’economia cittadina.

Foto da Sei di Gallarate se