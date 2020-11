Un anno di corso post diploma per “tecnico impiantista di sistemi refrigeranti”

Dopo il diploma, anche professionale, è possibile scegliere una tipologia di corsi progettati per inserire rapidamente i giovani nel mondo del lavoro. Si tratta degli IFTS.

Per l’anno formativo 2020-21 ASLAM propone in particolare, congiuntamente agli enti con cui collabora, il corso di “Tecnico impiantista di sistemi refrigeranti” presso la sede ASLAM di

Magenta (Mi), cui è possibile iscriversi entro il 21 dicembre.

COSA OFFRE IL CORSO

Il corso di “Tecnico impiantista di sistemi refrigeranti” forma un professionista in grado di progettare, collaudare, installare e manutenere i sistemi refrigeranti civili e industriali, come i banchi frigo dei supermercati. Si tratta di una figura molto richiesta dalle aziende del comparto del freddo, che si contendono i giovani preparati in questa materia.

Il titolo “ufficiale” del corso è “Tecnico di installazioni civili ed industriali – Esperto di impianti frigoriferi ed in pompa di calore”.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

È il terzo anno che ASLAM propone questo percorso presso la sua sede di Magenta, e in tutte le edizioni precedenti gli esiti occupazionali sono stati davvero interessanti. Degli 11 studenti del corso 2018-2019, per esempio, subito dopo l’esame conclusivo 10 sono stati immediatamente assunti con un contratto di lavoro nel settore.

I 13 studenti dell’anno 2019-20 sono appena rientrati dal periodo di stage e ora stanno terminando il corso con le lezioni teoriche. La maggior parte di essi ha avuto una valutazione positiva da parte delle imprese dove hanno effettuato il tirocinio. In più, ci sono anche altre aziende interessate a inserirli in organico. Si prospetta dunque anche per quest’anno un rapido passaggio dei giovani corsisti dalla formazione al lavoro.

Si tratta di importanti successi formativi: ASLAM intende coinvolgere sempre più ragazzi proprio perché la richiesta della figura del “Tecnico impiantista di sistemi refrigeranti” è davvero

ampia.

Cosa sono gli IFTS

I corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) durano un anno e si concentrano sull’apprendimento di professioni particolarmente richieste dalle aziende, secondo un metodo pratico che prevede molte ore di laboratorio e anche un intenso periodo di stage (50% delle ore del corso) presso le imprese. Inoltre si tratta di corsi gratuiti.

Ma c’è di più: il 50% dei docenti proviene dalle aziende, per insegnare agli studenti i trucchi del mestiere. È proprio in base alle richieste di specifiche figure professionali da parte delle imprese che nascono i corsi IFTS, e ciò assicura che la professione che si apprende avrà dei concreti sbocchi occupazionali.

In più, grazie al tirocinio, è possibile accumulare quell’esperienza lavorativa che viene richiesta in tutte le offerte di lavoro. Ed è in particolare presso le aziende dove effettuano lo stage che molti degli studenti di ASLAM trovano un impiego appena terminato il corso.

Chi può iscriversi ai corsi IFTS?

I giovani fino ai 29 anni di età che hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore, un diploma professionale di Tecnico, ma anche coloro che sono in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali.

Un laboratorio unico in Italia

Gli studenti del corso di “Tecnico impiantista di sistemi refrigeranti” possono contare, per le ore di pratica, su un laboratorio assolutamente unico: all’inizio del 2019 infatti è stato inaugurato

presso ASLAM Magenta il Training Center Frigoristi, realizzato da ASLAM insieme alle associazioni Assocold e Assofrigoristi. Grazie a tale laboratorio, ASLAM è in pratica l’unica scuola professionale in Italia per la formazione dei futuri tecnici secondo la UNI EN 13313, e la prima scuola in Europa dove è riprodotto un intero piccolo punto vendita con banchi di refrigerazione dotati dell’innovativa tecnologia a CO2 transcritico, messo a disposizione dal partner tecnico Epta, gruppo internazionale specializzato nella refrigerazione commerciale, e installato dai soci di Assofrigoristi.

Il coinvolgimento nel progetto di tutte queste associazioni di imprenditori e aziende testimonia quanto ci sia bisogno di formare tecnici frigoristi.

Parlano gli studenti che hanno trovato un impiego

Quali sono i plus del corso IFTS di “Tecnico impiantista di sistemi refrigeranti”? Ce lo raccontano gli studenti che lo hanno frequentato e che oggi hanno trovato felicemente un impiego.

Vlad si è diplomato come geometra, e quando è giunto a conoscenza del corso ha deciso di iscriversi “perché mi incuriosivano gli argomenti, nuovi per me, e la scuola mi è parsa valida. Ho

apprezzato in particolare che il percorso offrisse la possibilità di trovare lavoro rapidamente: era proprio questo il mio obiettivo».

Non trascurabile poi il fatto che “era gratuito e durava solo un anno» prosegue Vlad.

Cuore della proposta formativa è lo stage in azienda, che dura quasi la metà del corso, e per Vlad «è stato sicuramente il periodo in cui ho imparato di più». Una volta terminati gli studi Vlad è stato assunto proprio dall’impresa dove ha effettuato il tirocinio. Un ottimo risultato «che non avrei potuto raggiungere da solo» ammette Vlad, «perché è stato proprio grazie alla scuola che noi studenti abbiamo potuto entrare in contatto con le aziende del settore. Sono contento del lavoro che mi è stato offerto e penso sarà questo il mio futuro» conclude il giovane.

Michele è arrivato in ASLAM dopo la terza media per frequentare il corso di Termoidraulico: «Ottenuto il diploma ho voluto proseguire con l’IFTS perché mi sembrava un naturale

completamento degli studi fatti. In più – prosegue Michele – il corso mi consentiva di avere maggiori opportunità lavorative rispetto al semplice diploma».

Perciò ha frequentato il corso e anche lui, come Vlad, ha ottenuto le soddisfazioni più grandi dal periodo di stage, «ma anche dall’approfondimento delle materie tecniche. Nell’azienda dove ho fatto il tirocinio mi sono trovato bene» ed evidentemente ha saputo dare il meglio di sé, tanto è vero che subito dopo l’esame di fine corso è stato assunto: «Ecco, questo è stato il vero plus del corso: trovare subito un impiego, tra l’altro dove avevo già fatto un’ottima esperienza».

PER SAPERNE DI PIÙ

Tecnico impiantista di sistemi refrigeranti

Contatti:

ASLAM Cooperativa Sociale

Via Mazenta 9, Magenta (Mi)

Tel. 02.97285428

magenta@aslam.it

www.aslam.it