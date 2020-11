Vantaggi derivanti dall’attivazione pec

Se sei ancora scettico sull’apertura di una casella di posta elettronica certificata, dopo aver effettuato qualche ricerca capirai perché è il caso di procedere subito con l’attivazione pec se non hai ancora provveduto a farlo.

Che cos’è la PEC

Una casella di posta elettronica certificata è una semplice casella di posta utilizzata per lo scambio di email tra privati, tra privati ed enti pubblici o tra più enti pubblici. La differenza principale con una casella di posta ordinaria sta nel fatto che tutti i messaggi inviati da un indirizzo pec hanno valore legale, sono quindi certificati, proprio come le raccomandate con ricevuta di ritorno. In poche parole, abbiamo la garanzia che il nostro messaggio sia stato recapitato al destinatario e sappiamo con certezza anche il giorno e l’orario in cui il messaggio è giunto a destinazione. Ecco perché quel messaggio può essere utilizzato anche come prova legale nei contenziosi giudiziari. I processi di digitalizzazione che stanno interessando le pubbliche amministrazioni riguardano indirettamente anche i privati cittadini e le imprese, ecco perché in alcuni casi l’attivazione della pec è obbligatoria per legge (si pensi ai concorsi pubblici la cui iscrizione e successiva partecipazione è subordinata al possesso di un indirizzo certificato, o la fatturazione elettronica).

I vantaggi della posta PEC

I vantaggi legati all’attivazione della PEC sono numerosi e tangibili. Si pensi alle numerose circostanze della vita quotidiana interessate dallo svolgimento di pratiche burocratiche, ma anche domestiche: ad esempio, disdire un abbonamento. In passato, per farlo dovevamo necessariamente scrivere una lettera, stamparla e recarci alla posta per spedirla sotto forma di raccomandata con ricevuta di ritorno. Ora, invece, basta semplicemente essere in possesso di un indirizzo di posta PEC o provvedere ad un’attivazione pec. Inoltre, affidarsi ad un buon provider ci assicura un’assistenza costante ed efficiente per la risoluzione dei principali problemi, nonché una serie di servizi aggiuntivi come notifiche via sms, piuttosto che anti virus e anti spam. Immaginate poi di non avere sempre a che fare con carte e buste. Vi pare poco? Tra l’altro, l’invio dei messaggi è gratuito: a fronte del pagamento di un canone annuale fisso, è possibile trasmettere tutti i messaggi necessari. Riassumendo, ecco i vantaggi principali:

risparmio di tempo (zero code alla posta)

(zero code alla posta) risparmio di spazio (basta con l’utilizzo della carta, la pec è completamente digitale)

(basta con l’utilizzo della carta, la pec è completamente digitale) messaggi inviati hanno valore legale

servizio clienti (assistenza in caso di problemi)

(assistenza in caso di problemi) risparmio di denaro

domicilio digitale

ricezione ed emissione fatture elettroniche

Come procedere per l’attivazione PEC

Per l’attivazione della PEC, vi basterà effettuate una ricerca sul web e scegliere il provider più adatto alle vostre esigenze, sia in termini di costi che di servizio offerto e personalizzabile. Alcune aziende operanti nel campo offrono promozioni molto convenienti, con dei periodi gratuiti senza l’obbligo di rinnovo a scadenza. Vi basterà navigare sul sito del vostro fornitore, scegliere l’opzione che fa per voi, e dopo la compilazione delle proprie generalità e la scelta dell’indirizzo, previo pagamento in pochi istanti vi verrà attivata la casella di pec.