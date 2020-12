Ancora una settimana con le nuvole, neve solo in montagna

“La bassa pressione con minimo sulla Manica continua a far affluire masse d’aria umida ed instabile verso le nostre regioni. Non sono previsti cambiamenti almeno fino a Giovedì prossimo. Le giornate saranno molto nuvolose con deboli piogge e neve oltre la fascia collinare“.

È il punto della situazione meteo elaborato dal Centro Geofisico Prealpino che prevede per oggi e i prossimi giorni una serie di giornate fotocopia dove a tenere banco saranno le nuvole, deboli piogge e neve, ma solo sopra i 600-800 metri, qui di in montagna.

LE PREVISIONI Per domani, martedì molto nuvoloso o coperto con ancora qualche debole precipitazione possibile e neve oltre 600- 800 metri. Temperature massime in lieve aumento. Mercoledì e giovedì probabile ancora cielo molto nuvoloso. Spesso asciutto, ma localmente ancora pioviggini e nevischio 700 -900 m. Temperature senza variazioni.

LA NEVICATA L’Osservatorio ha realizzato un report sul sito dove si fa il punto sulle precipitazioni nevose in provincia di Varese nel tempo. Nevicate come quella del 4 dicembre a Varese (nella foto di Laura Olivas, la situazione a Marchirolo) ormai non sono più così frequenti. Nella statistica degli ultimi 20 anni su tutto l’inverno possiamo dire che si verificano ogni 4-5 anni. La più recente avvenne il 23 gennaio 2013 (27 cm + 18 il giorno precedente). Se ne verificarono 2 nel 2009 e notevole fu quella del 27 gennaio 2006 (65 cm in 22 ore). Nel ventennio precedente, accadevano in media ogni due anni. (maggiori info e dati statistici sull’apposita pagina)