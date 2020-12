Come capire chi chiamare per riparazione elettrodomestici

Esiste un periodo in cui una scienza tecnologica è moderna e, in base alla sua bravura di trasformarsi, può restarlo per molto tempo. Svariate tecnologie, una volta diventate comuni, finiscono col diventare datate, smettendo così di essere affascinanti agli occhi delle persone. Anzi, entrano in una scialba routine anche se da quel momento perseverano nel subordinare la tua vita.

È questo l’esempio di molti elettrodomestici, specialmente per quelli meno alteri e più umili, che non vivacizzano le tue giornate con pensierini giornalieri, non luccicano e suonano, non ti permettono di comunicare con il mondo, ma senza i quali la nostra vita affogherebbe nello sforzo e nel lerciume, come nel caso dell’eterna lavatrice o dell’irrinunciabile aspirapolvere.

Trattare certe facciate della storia collettiva degli elettrodomestici ti faciliterà nel sapere che, qualche volta, un nuovo macchinario non svolge solo la funzione per cui è stato creato, ma si infiltra in un groviglio di consuetudini di vita, di concetti e di emblemi che concorrono a perfezionare: in parole povere ha un carattere sociale, finanziario ed emblematico.

Elettrodomestici zoppicanti? Come farli riparare fuori garanzia!

Far aggiustare uno o più elettrodomestici quando si è fuori garanzia il costo per la/le riparazione/i può risultare più caro del previsto. Per questa ragione vogliamo darti dei consigli utili per risparmiare sulla riparazione elettrodomestici.

Può succedere che gli apparecchi domestici si rompano e abbiano bisogno di una corretta manutenzione, specialmente se è passato un po’ di tempo dall’acquisto. È fondamentale capire come e quando sia il caso di sostituire il macchinario o farlo aggiustare.

Gli elettrodomestici, come ogni congegno elettrico ed elettronico, hanno una garanzia che normalmente dura 2 anni, ma cosa fare quando questa è scaduta? Ti aiuteremo a capire come fare per la riparazione senza spendere cifre esorbitanti, grazie a questi consigli.

Un consiglio comune, ma che viene molto spesso sottovalutato, è quello di informarsi esaminando il foglio illustrativo corredato con l’elettrodomestico. Questi libretti normalmente presentano una lista dei problemi più comuni che un macchinario può avere e la loro origine. Così facendo, anche senza avere alcun tipo di conoscenza tecnica, si può benissimo capire qual è il danno riscontrato e determinare se si è all’altezza di svolgere in autonomia il lavoro o meno.

Occuparsi delle aggiustature fai da te è la strada migliore per risparmiare denaro ed energie, ma solo se si è in grado. In caso contrario, si rischia soltanto di peggiorare la situazione e, dunque, l’unica cosa sensata da fare è quella di contattare un tecnico specializzato per la manutenzione, ovviamente tutte le spese saranno a carico del consumatore.

Come scegliere per l’assistenza e riparazione degli elettrodomestici di casa

Ti starai chiedendo: se ho uno o più elettrodomestici guasti in casa, come faccio a capire chi devo chiamare per la riparazione? Ricorda che un buona assistenza deve avere perlomeno quattro essenziali caratteristiche:

Preparazione ;



Conoscenza ;



Fruibilità / Elasticità ;



Tempismo .



La scrupolosità e l’adeguata preparazione sono qualità obbligatorie in tutti i rami professionali, a maggior ragione quando un tecnico può andare ad esaminare tutte le informazioni e i numeri di un’azienda. Questi sono i primi requisiti basilari che possiamo definire come abilità e segretezza.

La capacità rappresenta il lavoro stesso, ovvero per poter praticare il servigio di assistenza tecnica, per cui è indispensabile ovviamente, che il riparatore abbia le conoscenze specifiche in materia.

La fruibilità e l’elasticità sono altri due elementi decisivi rispetto al servizio che presta al cliente: infatti, dopo che quest’ultimo ha chiamato, più si è celeri nel recarsi presso la sua abitazione per risolvere il problema, più il cliente sarà appagato.

Il tempismo è una qualità che sposa perfettamente qualunque campo, soprattutto quando deve consegnare un congegno dopo una riparazione per poi tardare la consegna, con ciò crea prima di tutto un’incomodità al cliente e un guadagno perso, dopodiché fa una pessima propaganda al servizio di assistenza.

Il lavoro di riparatore e installatore di elettrodomestici non include solo l’insieme di manovre adeguate al corretto andamento della macchina, ma deve anche assicurare la realizzazione in totale sicurezza dell’ambiente domestico e della parsimonia delle famiglie. Difatti, dati gli inarrestabili mutamenti tecnologici che puntano ad avere congegni sempre più avanzati ed ultramoderni, è imprescindibile che le aggiustature e l’assistenza degli elettrodomestici siano realizzate da addetti competenti e specializzati, sia per quanto riguarda la parte tecnica/informatica, sia per quanto riguarda la sicurezza domestica per evitare di imbattersi poi in sgradevoli, e a volte anche brutti, sinistri da parte del consumatore.

Inoltre, deve conoscere le leggi in vigore circa la parte tecnica, la sicurezza della casa e la salvaguardia dell’ambiente. È molto importante che abbia un approccio morale e professionale nei confronti del cliente e deve essere propenso alla vendita di servizi. Nel dettaglio un riparatore di elettrodomestici deve:

Promettere all’utente un lavoro sicuro e che adempia alle regole di esperienza, moralità e precisione;



Antecedere gli infortuni, aumentando il livello di sicurezza della casa;



Anticipare e decurtare situazioni di litigio tra operatori e consumatori;



Impedire il lavoro abusivo da parte di tecnici non all’altezza, che intaccano la sicurezza del cliente e compromettono l’immagine dei riparatori specializzati;



Tutelare l’ambiente tenendo conto delle norme operative in materia;