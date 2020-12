Coltiva marijuana in centro a Busto Arsizio, fermato 22enne

Un 22enne di San Vittore Olona è stato arrestato in questi giorni dai carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore perchè coltivava marijuana in una abitazione in centro a Busto Arsizio.

Il sanvittorese, di origine italiana con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, aveva costruito una serra con un impianto di areazione e di illuminazione per far crescere le piantine di marijuana e, inoltre, aveva installato una seconda struttura dedicata all’essicazione delle foglie. I carabinieri cerresi, a seguito di un’articolata indagine, durante la perquisizione dell’appartamento del 22enne hanno trovato tre piante e 14 rami in essiccazione con infiorescenze per un peso lordo complessivo di circa 200 grammi.

All’interno dell’abitazione venivano inoltre rinvenuti prodotti destinati a favorire la coltivazione della marijuana e strumenti per confezionare, tritare e fumare le foglie. L’appartamento, le due serre e la droga sono stati sequestrati ed il giovane, domiciliato a San Vittore Olona da alcuni parenti, è stato arrestato per produzione illegale di sostanza stupefacente da destinare allo spaccio.