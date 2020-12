Competenze informatiche certificate per tutti i dipendenti comunali

La certificazione internazionale delle competenze informatiche Eipass per tutti i dipendenti comunali e a condizioni agevolate.

A proporre questa opportunità durante il Consiglio comunale del 3 dicembre la consigliera (e dirigente dell’Istituto comprensivo Varese1), Luisa Oprandi.

“In virtù della convenzione del Comune di Varese con tutte le scuole e considerando che il comprensivo Varese 1 è l’unica scuola della città, oltre al Cpa, ad essere accreditata Eipass, ritengo opportuno per l’amministrazione comunale proporre questa opportunità di accrescimento e certificazione delle competenze informatiche a tutti i suoi dipendenti. A beneficiarne sarebbero i singoli lavoratori e tutta la comunità”, ha spiegato la Oprandi che già propone l’Eipass a tutti gli studenti e anche ai genitori dell’Istituto comprensivo Varese 1.

Tutte le certificazioni EIPASS sono strutturate in base a regole e procedure condivise a livello internazionale. con notevole utilità per le aziende in cerca di personale qualificato e per chi vuole ottenere maggiore punteggio in graduatorie e concorsi pubblici.

EIPASS sostiene la diffusione della cultura digitale e il principio di Lifelong Learning (apprendimento lungo tutto l’arco della vita) su cui basa i propri programmi internazionali di certificazione.