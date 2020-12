Danni sulla linea ferroviaria Fs, treni in ritardo fino a 80 minuti

Diversi danneggiamenti sulla linea ferroviaria, avvenuti a causa del maltempo, stanno provocando ritardi e cancellazioni. I guasti, segnalati a partire dalle 12.30, sono avvenuti sull’infrastruttura ferroviaria in nei pressi di Parabiago, Busto Arsizio, Albizzate e Varese. I ritardi riguardano la linea Fs Milano-Gallarate e le sue diramazioni con ritardi fino a 78 minuti sulla linea per Domodossola e fino a 64 sulla linea per Varese – Porto Ceresio.