Dieci film per salutare il 2020 scelti da Filmstudio 90

Il 2020 è stato un anno difficile, anche per il cinema. Filmstudio 90 però, non ha mai desistito e nei pochi giorni in cui le sale cinematografiche erano aperte ha continuato a scegliere film di qualità per il suo pubblico.

La storica associazione varesina, impegnata nella promozione del cinema di qualità, ha quindi deciso di salutare l’anno ripercorrendo le tappe di questi mesi difficili, scegliendo dieci titoli per salutare l’anno. Una lista per ricordarci che c’è sempre del bello, basta saperlo scegliere e avere una buona guida capace di consigliare la pellicola giusta, per il momento giusto. La realtà varesina quindi, da appuntamento a tutti per il 2021 e ricorda che il cammino continua, anche grazie ai suoi tanti spettatori. La campagna di raccolta fondi, infatti, continua e ha bisogno del sostegno di tutta la tribù.

Dieci film scelti dal direttivo dell’associazione e proiettati durante il 2020 nella sala del Cinema Teatro Nuovo o nella sala Filmstudio 90.

Sorry We Missed You di Ken Loach, Gran Bretagna/Francia/Belgio 2019 (Cinema Nuovo). Le trasformazioni del mondo del lavoro portano a nuove disuguaglianze e nuove forme di sfruttamenti e Ken Loach è lo racconta attraverso le vicissitudini di una famiglia inglese.

Memorie di un assassino di Bong Joon-ho, Corea del Sud 2003 (cineclub Filmstudio 90). Nel 1986, lo spettro di un assassino seriale fa sprofondare una piccola comunità nel terrore. Sulla scia del successo di Parasite, finalmente nelle sale italiane uno dei capolavori del cinema coreano.

La ragazza d’autunno di Kantemir Balagov, Russia 2019 (cineclub Filmstudio 90)

Due donne cercano di ricostruire le loro vite dopo la guerra. Intenso dramma storico diretto da un giovane regista, già considerato un maestro nell’uso del colore.

I miserabili di Ladj Ly, Francia 2019 (Esterno Notte)

Montfermeil, periferia di Parigi. Dove Victor Hugo ambientò il suo romanzo, gruppi etnici e forze dell’ordine si contendono il controllo del territorio delle banlieue.

Alla mia piccola Sama di Waad Al-Khateab e Edward Watts, Gran Bretagna 2019 (Cinema Nuovo). La regista racconta alla figlia neonata come è vivere durante il conflitto civile in Siria. Una testimonianza degli orrori della guerra che si trasforma in un messaggio di amore e speranza per le nuove generazioni.

Richard Jewell di Clint Eastwood, USA 2019 (Esterno Notte)

La storia di una guardia di sicurezza considerata eroe e poi accusata di essere complice di un attentato. Lucido esempio di come le autorità e i media possono distorcere la narrazione di un evento.

Jojo Rabbit di Taika Waititi, Germania/USA 2019 (Esterno Notte + cineforum Spazio Cinema). Un ragazzino tedesco, seguace di Hitler, scopre che la madre sta nascondendo una giovane ebrea. Uno sguardo nuovo e parodistico sugli ultimi mesi di guerra.

Roubaix, una luce nell’ombra di Arnaud Desplechin, Francia 2019 (cineclub Filmstudio 90)

Una signora anziana viene brutalmente assassinata. Il capo della polizia indaga sul caso. I sospetti cadono sulle due giovani vicine, Claude e Marie. Un noir pieno di umanità.

Undine di Christian Petzold, Germania/Francia 2020 (Cinema Nuovo)

Una ragazza riflette sull’uccidere o meno il ragazzo che l’ha lasciata. Un nuovo incontro la spingerà a prendere una decisione, all’insegna dell’elemento acquatico e di riferimenti mitologici.

Nomad – In cammino con Bruce Chatwin di Werner Herzog, Gran Bretagna 2019 (cineclub Filmstudio 90)

Il grande regista ripercorre i viaggi di un amico ormai scomparso, lo scrittore e avventuriero Bruce Chatwin.

Ultimo film proiettato prima della chiusura di ottobre, ora è disponibile su Wanted Zone.

