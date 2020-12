Festival di Sanremo 2021, ecco i nomi in gara

Svelati i nomi che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo 2021. La kermesse della canzone italiana andrà in onda su Rai Uno dal 2 al 6 marzo con la conduzione di Amadeus e la rosa dei nomi che vedremo in gara è stata ufficializzata.

Sul palcoscenico dell’Ariston vedremo artisti che si dividono tra il mondo più pop e mainstream e nomi forse sconosciuti al grande pubblico, ma già noti a coloro che seguono la scena “indie” e ora sono pronti a debuttare sul palcoscenico più prestigioso della musica italiana.

Anche tra i nomi dei sei giovani in gara, in realtà, si possono notare volti già conosciuti per coloro che frequentavano, prima della pandemia, i locali per la musica dal vivo. Sul palco vedremo infatti: Gaudiano, Folcast, Greta Zuccoli, Davide Shorty, WrongOnYou, Avincola.

L’elenco dei Big, invece, è certamente variegato con nomi del nuovo cantautorato come Colapesce e Dimartino, artisti del mondo Hip-Hop come Ghemon (alla sua seconda partecipazione) o il torinese Willie Peyote. Da non perdere il duo siciliano “La Rappresentante di Lista” o i milanesi “Coma_Cose”, artisti acclamati nei festival musicali di mezza Italia, quando ancora si potevano fare. Tra i big in gara ci sono anche gli Extraliscio, sconosciuti ai più, ma accompagnati da un veterano come Davide Toffolo.

Il Festival dei Sanremo 2021 sembra quindi essere destinato ad un pubblico più giovane – in gara i Maneskin, Fulminacci, Gion Evan, Aiello, Madame -, ma senza dimenticare i nostalgici, grazie alla presenza di Orietta Berti. Non si rinuncia poi alle certezze con Malika Ayane, Francesco Renga o Max Gazzè e il duetto tra Fedez e Francesca Michielin. Tornano poi Annalisa e Arisa, assidue frequentatrici della kermesse. Molto atteso Bugo, che torna sul palcoscenico senza Morgan, ripartendo da dove l’avevamo lasciato un anno fa.

Ecco l’elenco dei Big, in ordine alfabetico, con il titolo della canzone che porteranno:

AIELLO – Ora

ANNALISA – Dieci

ARISA – Potevi fare di più

MALIKA AYANE – Ti piaci così

ORIETTA BERTI – Quando ti sei innamoratoBUGO – E invece si

COLAPESCE e DIMARTINO – Musica leggerissima

COMA_COSE – Fiamme negli occhi

GIO EVAN – Arnica

EXTRALISCIO Feat. Davide Toffolo – Bianca luce nera

FASMA – Parlami

FULMINACCI – Santa Marinella

GAIA – Cuore amaro

GHEMON – Momento perfetto

IRAMA – La genesi del tuo colore

LA RAPPRESENTATE DI LISTA – Amare

LO STATO SOCIALE – Combat Pop

MADAME – Voce

MANESKIN – Zitti e buoni

ERMAL META – Un milione di cose da dirti

MAX GAZZE’ – Il farmacista

FRANCESCA MICHIELIN e FEDEZ – Chiamami per nome

NOEMI – Glicine

WILLIE PEYOTE – Mai dire mai (La Locura)

RANDOM – Torno a te

FRANCESCO RENGA – Quando trovo te