Alla scoperta degli indirizzi dell’Isis Facchinetti: Elettronica

L’Istituto statale di istruzione superiore Cipriano Facchinetti è il principale complesso scolastico di Castellanza. Comprende un istituto tecnico industriale, un istituto tecnico professionale per l’industria e l’artigianato e un istituto tecnico per geometri.

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, gli open day si sono svolti in modalità completamente online.

L’indirizzo di Elettronica ed Elettrotecnica

Il corso si propone di formare figure professionali molto versatili. Il Diplomato tecnico elettronico può svolgere diversi compiti in base alle sue attitudini: può affiancare gli ingegneri (c/o Ufficio tecnico) nella progettazione di schede elettroniche, interfacce per il monitoraggio e/o controllo delle fasi di un processo produttivo (industria 4.0) , compreso l’installazione di sensoristica IoT, l’acquisizione e la gestione dei dati, può trovare occupazione come tecnico per la certificazione qualità, test e verifica funzionamento dispositivi (considerato che nel percorso utilizza strumentazione di misura e software di simulazione avanzati); sa cablare quadri elettrici per l’automazione industriale con PLC, può essere di affiancamento nella progettazione e finalizzazione di impianti e macchine elettriche per la distribuzione dell’energia e per la progettazione di interfacce in contesti di efficienza energetica; sa programmare schede elettroniche e microcontrollori in ambito di controllo industriale e robotico.

Il punto di forza è il tempo passato in laboratorio dove gli studenti vengono accompagnati passo dopo passo verso il mondo del lavoro o universitario.

CONTATTI

ISIS Facchinetti

Via Azimonti C. I., 5, 21053 Castellanza (VA)

T: 0331 635718

Email: orientamento@isisfacchinetti.edu.it

Sito | Pagina Facebook