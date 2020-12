Informatica, coding, robotica, bilinguismo: la primaria di Luvinate si presenta on line

Un Open Day straordinario e speciale: è quello che si prepara a vivere la Scuola Primaria Pedotti di Luvinate che in vista degli incontri virtuali per i genitori, ha messo in campo due novità, all’insegna della dinamica e dell’accessibilità: un nuovo sito e videoclip di presentazione.

IL SITO, LE ECCELLENZE – Le associazioni, i progetti, le esperienze, le partnership con il territorio, i percorsi didattici e formativi, come la Green School: questo e molto altro potranno trovare i genitori in cerca di informazioni per la scelta didattica dei loro figli per il prossimo anno scolastico 2020-2021 cliccando sul sito https://primarialuvinate.wixsite.com/primarialuvinate

«Il curriculum della nostra scuola – si legge sul sito – si focalizza su benessere, inclusione, potenziamento degli apprendimenti, apertura all’innovazione, impegno per la sostenibilità».

E proprio il sito evidenzia in modo immediato e veloce la molteplicità delle esperienze che la scuola mette in campo da anni per la crescita dei giovani utenti, fra cui alcune eccellenze come “Il metodo analogico Bortolato” per l’apprendimento della matematica, lo “Screening precoce per DSA” il “Life Skills Training” o quello del “Green School” in merito alle tematiche educative rivolte alla sostenibilità.

VIDEOCLIP – Utilizzando i nuovi linguaggi della comunicazione e vista l’impossibilità dei futuri genitori di poter visitare direttamente la struttura, è la scuola che si è attrezzata, realizzando un videoclip che racchiude e racconta, con video ed immagini, la ricchezza formativa: l’aula informatica, le esperienze di coding e robotica per lo sviluppo del pensiero matematico ed ingegnieristico, la relazione con la natura visto che la scuola si trova nel cuore del Parco Regionale Campo dei Fiori. Il video, pubblicato sulla pagina facebook del Comune di Luvinate (https://fb.watch/2dKAj_3Yv8/ ), è stato realizzato da un ex alunno della scuola, Gianmarco Avigni.

GLI APPUNTAMENTI SU MEET PER L’OPEN DAY – Gli incontri si svolgeranno in due date: 18 dicembre 2020 e 12 gennaio 2021 e si svolgeranno tramite la piattaforma Meet. Link per accedere, email per info, chat interattiva e numeri di telefono sono pubblicati sul sito della Scuola https://primarialuvinate.wixsite.com/primarialuvinate