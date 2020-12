Da Jerago arriva un aiuto per la Croce Rossa di Gallarate

Non si è certo più nella situazione di estrema emergenza nei rifornimenti che c’era a marzo-aprile, ma le realtà del soccorso sono ancora alle prese con la necessità di garantire dispositivi di protezione individuale ai propri operatori.

Un tema non da poco, anche in termini di costo economico. Un aiuto importante è arrivato in questi giorni da Jerago con Orago al Comitato di Gallarate della Croce Rossa: un contributo che sarà appunto impegnato per assicurare i Dpi a operatori del soccorso e volontari.

Dice Giorgio Ginelli, ex sindaco di Jerago con Orago: «Dopo aver ricevuto l’appello del Comitato Cri di Gallarate, con il sindaco Emilio Aliverti ci siamo subito attivati, coinvolgendo la Fondazione Aldo e Cele Daccò che da anni è vicina alla amministrazione del nostro Comune con lungimirante munificenza».

«Un grazie sentito alla signora Cele che si dimostra da sempre sensibile e generosa ed agli avvocati Pelli e Riva con cui intercorrono da sempre rapporti di amicizia e stima. È stato doveroso sostenere tangibilmente la Cri che è fondamentale per il nostro territorio soprattutto in questo delicato periodo, spero che questo encomiabile gesto sia di esempio».

Sentito è ovviamente il ringraziamento della Croce Rossa gallaratese, nella persona della presidente Monica Trotta. Va ricordato che la Croce Rossa è impegnata non solo nei servizi di soccorso ma anche nelle attività sociali, anche in questa fase d’emergenza pandemica, come l’assistenza ai senzatetto e alle persone in quarantena. Il Comitato di Gallarate serve un’ampia area che va da Sumirago a Ferno, da Somma Lombardo a Cassano Magnago, in tutta l’area a ridosso di Malpensa.