L’ape car di Spazio Zero questo Natale arriva online

Un modo nuovo e immediato per festeggiare il Natale in arrivo. I ragazzi dell’associazione gorlese SpazioZero Gruppo Giovani non si sono lasciati abbattere dalle restrizioni legate alla pandemia in corso e, impossibilitati a regalare allegria e calore come negli anni precedenti, hanno escogitato qualcosa di speciale per i loro concittadini.

Nel 2019 Gorla Maggiore e Gorla Minore erano state attraversate da un’Ape-car rossa con a bordo Babbo Natale che, il giorno della Vigilia, aveva distribuito i regali ad una trentina di bambini. Nel pomeriggio invece, con la collaborazione di Pro Loco, si erano tenuti i festeggiamenti in Piazza Martiri, con musica, slitte, renne e cioccolata calda.

“Babbo Natale dai tuoi bimbi” sarebbe dovuta diventare una felice tradizione del Paese, ma l’organizzazione di una seconda edizione è ancora incerta. Spazio Zero, come dicevamo, però, non si è arresa e ha pensato ad un alternativa.

Da ieri, infatti, primo dicembre, i ragazzi hanno iniziato a proporre un Calendario dell’Avvento tutto virtuale. Per 25 giorni, l’associazione accompagnerà quotidianamente con curiosità tutte natalizie, quiz interattivi sulla pagina Instagram e simpatici contest a premi. Ci saranno anche una rubrica tenuta personalmente dai ragazzi del team e collaborazioni con le altre Associazioni con cui Spazio Zero ha avuto a che fare in questo 2020 che volge al termine.

Il primo giorno è trascorso coinvolgendo gli altri utenti, chiedendo loro cosa desiderassero di più per queste festività: fra le tante risposte, fra uno scherzo e una battuta, è emersa tanta voglia di riabbracciare i propri cari. Grazie a Spazio Zero le distanze potranno accorciarsi e si potrà festeggiare il Natale in un abbraccio virtuale.

Per seguirli: FB @SpazioZero Gruppo Giovani e IG @spaziozero_