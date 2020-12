Leggere accoccolati sul divano con i bambini, mentre fuori nevica

Nevica, Natale si avvicina. Accomodiamoci sul divano, magari davanti al caminetto acceso, accoccolati a leggere insieme ai bambini un bel libro.

Un Natale d’amore

Per i piccoli ho scelto “Un Natale d’amore” di Emma Dodd.

Un cucciolo di renna scopre il vero significato del Natale. Una celebrazione commovente dell’amore paterno.

I tenerissimi libri di Emma Dodd sono dedicati all’universo di emozioni che anima il rapporto fra genitori e piccoli, fatto di amore, gioco e complicità.

Chi mi conosce sa che amo i libri di questa autrice e li tengo tutti in libreria.

Aiutano a rinfrancare il rapporto tra il genitore e il bambino, lo rassicurano dalle paure dell’abbandono.

Usatelo in questo periodo così difficile, durante il quale non ci si può abbracciare e che fa sentire persi anche gli adulti.

Usatelo anche per i bambini più grandi, scelgo questo verbo apposta. Fate che i libri siano lo strumento per superare insieme un momento di smarrimento.

Un Natale d’amore

di Emma Dodd

L’Ippocampo editore – € 9,90

Canto di Natale

Il libro di Natale che deve esserci in tutte le nostre case è il “Canto di Natale” di Charles Dickens. Questa è fissata con Dickens! Penserete. Avete ragione. I suoi libri sono crudi e tenerissimi, dolorosi e così grandi da allargarti il cuore.

Questa versione è tradotta dalla bravissima Beatrice Masini e illustrata magistralmente da Iacopo Bruno (andate a vedere il suo “Mio padre è un palombaro” e compratelo!).

Il burbero ed egoista Scrooge riceve la visita di tre spiriti che lo costringono ad aprire finalmente gli occhi. E il cuore.

Che vi devo dire. Sapete ormai che se scrivo poco significa che il libro che propongo fa il resto.