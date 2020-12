Un regalo per giocare insieme: la neve durante le vacanze di Natale

La neve per i bambini è sempre una festa. Ma lo è soprattutto in questo strano Natale 2020 dove tutti abbiamo rinunciato a qualcosa, anche i bambini, che hanno dovuto fare a meno delle tradizionali riunioni di famiglia con nonni, zii e cuginetti riuniti attorno a grandi tavolate, niente vacanze, niente gite con gli amici e spesso meno regali sotto l’albero.

Ma l’abbondante nevicata di oggi, 28 dicembre, è un regalo inaspettato per tutti i bambini, offre la possibilità di evadere, come in una gita perché la neve copre e trasforma il solito spazio fatto di cortili, vicoli e giardini sotto casa in un parco giochi tutto nuovo in cui sbizzarrirsi in mille giochi diversi.

E siccome la neve arriva nel cuore delle lunghe vacanze natalizie è probabile che a casa ci siano anche la mamma o il papà o, meglio ancora, tutti e due i genitori con cui giocare nelle neve. Un’occasione unica da condividere, genitori e figli insieme, per costruire con la neve, pupazzi o rifugi, o fare i conti con una divertentissima battaglia a palle di neve.

Il freddo non fa ammalare, basta coprirsi in maniera adeguata ed essere pronti a risalire a casa non appena si inizia ad avvertire un poco di freddo.