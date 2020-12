La neve che imbianca, ma non blocca la provincia

Venti a fondovalle, un po’ meno nella Bassa e una quarantina e anche più centimetri sulle vette delle montagne e non c’è bisogno di arrivare all’Ottantacinque: solo una trentina d’anni fa la fioccata di oggi ci avrebbe lasciati quasi indifferenti, ma coi tempi che corrono è naturale trattarla come una star, e addirittura diventa notizia da prima pagina, la neve a dicembre.

Due volte, per giunta.

Era stata annunciata, certo, ma a differenza della nevicata del 4, complici lockdown e vacanze scolastiche già dalla prima mattinata l’apparato di protezione dagli accumuli ha funzionato.

La viabilità generale ha tenuto e a parte un mezzo pesante messosi di traverso sulla statale a Induno Olona le strade sono risultate percorribili già dalla prima mattina come è stato raccontato con un video reportage che ha documentato la “traversata di Varese”.

Masnago, Campigli, viale Europa: non un’auto in panne, non le quattro frecce che fanno presagire il peggio, forse anche per un altro oggetto che gli automobilisti varesini hanno lasciato in cantina da anni: le catene, sostituite dalle gomme termiche.

Qualche disagio c’è stato, come sempre accade. Ma per la maggiore il traffico privato si è rimesso in moto dopo la pausa natalizia senza grossi scossoni. A patire di più sono state le rotaie: diverse le cancellazioni di treni soprattutto nella prima mattinata con rischi soppressione sempre in agguato.

E a Milano a rimanere ferme sono state diverse linee di tram, bloccate dagli alberi caduti.