La neve è passata, ora il rischio è il ghiaccio

Gli ultimi fiocchi sono caduti intorno a mezzogiorno. La nevicata che lunedì 28 dicembre ha fatto risvegliare sotto una coltre bianca buona parte del Nord Italia si avvia alla conclusione, almeno sul Varesotto.

Galleria fotografica Dai balconi alle strade, il Varesotto sotto la neve 4 di 33

Già dal pomeriggio di oggi la perturbazione si sposterà e secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino si potranno avere progressive schiarite. Il problema, ora, potrebbe essere quello del ghiaccio. Le temperature minime previste per le prossime ore saranno abbondantemente sotto lo zero e il rischio è che la neve al suolo congeli. Nel frattempo, però, in ogni località sono al lavoro i mezzi spargisale e spazzaneve per scongiurare questo rischio.

Neve che, tra l’altro, è caduta in maniera abbastanza abbondante, proprio come previsto. Nelle zone di pianura -Busto, Gallarate o Legnano- la neve accumulata al suolo è di circa una decina di centimetri, una ventina quelli registrati a Tradate mentre a Varese si segnalano dai 15 centimetri in su. Nelle zone dell’alto Varesotto invece gli accumuli si sono fatti ancora più significativi: in fondovalle 20, mezza collina 25 e in Forcora e sulle cime più alte oltre i 30.

Un manto bianco che ci accompagnerà per giorni. Sempre secondo le indicazioni del Centro Geofisico Prealpino nei prossimi giorni si registrerà un continuo alternarsi di schiarite e piccole precipitazioni anche nevose, con temperature che oscilleranno sempre intorno allo zero almeno fino alla fine anno. Alcuni modelli meteo, tra l’altro, prevedono un inizio 2021 all’insegna della neve con nevicate diffuse. Ma per sapere se sarà davvero così bisognerà aspettare ancora qualche giorno.