Forte nevicata sul Varesotto

Attesa e prevista, la neve ha cominciato a scendere sul Varesotto nel cuore della notte. Alle 7.00 di lunedì sono già diversi i centimetri caduti su tutta la provincia e precipitazioni sono attese fino alla tarda mattinata.

Il consiglio è di prestare la massima attenzione e evitare di mettersi alla guida. Le previsioni parlano di accumuli previsti fino a 30 centimetri.

Ore 7.30

Guasto sulla linea ferroviaria Laveno-Varese-Saronno-Milano: il treno 13 termina la sua corsa a Saronno anzichè Laveno.

ORE 7.00

Strade

Sulla viabilità ordinaria polstrada Varese fa sapere che non ci sono particolari criticità. Al momento non risultano strade bloccate e tutti i mezzi a disposizione sono in azione per la rimozione della neve. Unico problema, un mezzo pesante intraversatosi alla rotatoria di Induno Olona lungo la statale 233, ma senza causare interruzioni alla viabilità.

Treni

Causa guasto sulla Luino-Gallarate-Milano sono cancellati i treni 25135, 25324, 25309.

Cancellato il treno 24514 sulla Novara-Milano-Treviglio.

Trenord ha inoltre fatto sapere già nella giornata di ieri, domenica la riduzione delle corse proprio per fronteggiare l’allerta meteo.

Autostrade

Società autostrade fa sapere che: “L’aria fredda di origine artica che sta interessando da giorni la parte settentrionale della penisola e una nuova perturbazione atlantica proveniente dalla Francia stanno determinando nevicate a quote autostradali su gran parte del nord del Paese.

Nevica intensamente su:

– A1 Milano Napoli tra Milano e Campegine

– A4 Milano-Brescia tutto il tratto

– A8 Milano-Varese tra Milano e la Diramazione Gallarate-Gattico

– A9 Lainate Como-Chiasso tutto il tratto

– Diramazione Gallarate-Gattico

– A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il bivio per la A10 e la Diramazione Predosa-Bettole e tra Romagna sesia e il Sempione.

– A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Busalla

– A10 Genova-Savona tra Celle Ligure e Savona.