Valle Olona, chiusa la strada per Gorla Maggiore

La protezione civile di Gorla Maggiore ha comunicato che, a causa della neve, sono stati chiusi alcuni tratti della strada che attraversa la Valle Olona (immagine di repertorio).

Per l’esattezza non sono percorribili il tratto della valle di via per Solbiate, via per Fagnano e via Molino Ponti, precisamente tutto il tratto di Gorla Maggiore, chiuso per il rischio di caduta delle piante.

Le autorità raccomandano la massima prudenza in caso di spostamento.