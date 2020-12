Coinger, sospesa la raccolta rifiuti a causa della neve

A causa delle condizioni metereologiche sfavorevoli, che non permettono agli operatori di effettuare le attività di raccolta su strada in sicurezza, i servizi di raccolta porta a porta di Coinger per oggi, 28 dicembre, sono stati sospesi.

Si invita l’utenza, per quanto possibile, a ritirare i rifiuti ed a esporli in occasione del prossimo passaggio della relativa frazione previsto da calendario.

Sul sito di Coinger l’elenco dei Comuni coinvolti.