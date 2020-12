Autostrade, al lavoro 800 mezzi e 1200 uomini

Proseguono le forti nevicate che da questa notte stanno coinvolgendo le regioni settentrionali. In queste ore i tratti maggiormente interessati sono quelli lombardi e, in particolare, la A1 tra Milano e Campegine e la A4 tra Milano e Brescia, dove dalle prime ore del mattino vige il divieto temporaneo di circolazione per i mezzi con massa complessiva superiore a 7,5 t.

Presenza di disagi in corrispondenza di alcune uscite, a causa del mancato assorbimento lungo la viabilità esterna per le abbondanti nevicate, in particolare in corrispondenza di Piacenza Sud, Fiorenzuola e Fidenza in A1 e di Dalmine, Bergamo e Seriate in A4.

Per far fronte alla situazione meteorologica, Autostrade per l’Italia ha attivato la propria macchina operativa già dalla giornata di domenica, prevedendo l’impiego di circa 800 mezzi e circa 1200 risorse impegnate nelle operazioni antineve.

Nelle prossime ore attesa un’attenuazione delle condizioni meteo sul versante nord-ovest mentre è prevista una intensificazione delle nevicate sui tratti montani e pedemontani di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Autostrade per l’Italia raccomanda di:

• informarsi costantemente prima e durante il viaggio circa le condizioni meteo e di viabilità;

• programmare il viaggio, se possibile, evitando di attraversare le tratte maggiormente colpite nelle fasce orarie più critiche;

• viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.