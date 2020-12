Quasi 20 cm di neve su Busto Arsizio e la Valle Olona, strade ghiacciate

La nevicata del 28 dicembre è terminata attorno alle 11 dopo quasi 12 ore ininterrotte di neve e la zona di Busto Arsizio e della Valle Olona si è risvegliata sotto uno spesso manto di neve. Circa 15 cm di neve leggera si sono posati a terra e non sono mancati i disagi anche se il traffico di questa mattina era davvero scarso.

Poche le auto in giro e spazzaneve e spargisale in azione sin dal pomeriggio tardo di ieri ma l’azione di Agesp non è bastata a mantenere pulita la rete stradale, trasformatasi in una pista di pattinaggio lunga centinaia di km.

A tal proposito il sindaco Antonelli ci ha tenuto a precisare che Busto ha circa 300km di strade e sarà pertanto impossibile garantire la pulizia totale di tutta le strade cittadine. Agesp si occuperà prevalentemente delle strade principali e di quelle in pendenza, ovvero le strade dove il rischio di incidenti è superiore. In seconda battuta si occuperà delle restanti strade cittadine.

Si ricorda che i passi carrai delle singole abitazioni, al pari dei marciapiedi prospicienti, dovranno essere puliti dai singoli proprietari come previsto dalla Legge. Le temperature basse favoriranno la formazione di lastre di ghiaccio pertanto vi invito a prestare particolare attenzione.

Si circola senza problemi, al momento, sull’A8.

