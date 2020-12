Varese sotto la neve: negozi aperti e aria natalizia

Già alla fine della mattinata le precipitazioni si sono attenuate, ma la neve della prima mattina del 28 dicembre ha mostrato una Varese suggestiva, anche se con gli inevitabili disagi che certo tipo di precipitazioni comportano.

Galleria fotografica Varese sotto la neve: 28 dicembre 2020 4 di 39

Iniziata la nevicata durante la notte, già nella mattina presto le strade principali erano coperte dagli spazzaneve, mentre sui marciapiedi era stato gettato il sale.

In città, la neve ha raggiunto circa i 20 centimetri, ma molti dei servizi e delle attività non si sono fermate: in centro viaggiavano molti bus e taxi, mentre le auto private non erano moltissime. Un po’ diversa la situazione per i treni: molti di loro sono stati soppressi e molti altri erano in forte ritardo.

Aperte anche le poste, che oggi vedevano il primo giorno di consegna “scaglionata” delle pensioni: con il risultato che la coda all’esterno si è formata sono la neve.

Poiché oggi è giornata di “zona arancione“, molti negozi erano aperti e i bar fornivano bevande da asporto: chi ha potuto arrivare in città ha colto l’occasione per fare un giro in centro e ai giardini.