La neve torna sul Varesotto, attesi fino a 30 cm

Dopo il sole di sabato, il Varesotto aspetta nuove nevicate fino a basse quote nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 dicembre.

L’aria fredda di origine artica che sta interessando da giorni la parte settentrionale della Penisola e una nuova perturbazione atlantica proveniente dalla Francia determineranno nevicate copiose fino a basse quote in gran parte del nord Italia. Nel pomeriggio di domenica 27 ci sarà un veloce aumento della copertura nuvolosa, ma resterà asciutto fino a tarda sera.

Le prime precipitazioni sono previste dalle 22.00 di domenica, accompagnate dal calo delle temperature. Le nevicate si concentreranno soprattutto tra le 4 e le 5 e tra le 9 e le 10 di lunedì con precipitazioni di intensità da debole a moderata.

La neve a Varese continuerà a scendere per tutta la mattinata di lunedì per poi interrompersi nel pomeriggio. Nelle zone di pianura sono previsti accumuli tra i 10 e i 20 cm, 20-30 cm sulla fascia collinare, fino a raggiungere i 50-60 cm in montagna.

Il maltempo riprenderà poi nella mattina di martedì 29, con precipitazioni diffuse e neve fino a basse quote su Alpi, Prealpi e fascia collinare.

Per far fronte alla situazione meteorologica, Autostrade per l’Italia già da domenica prevede l’impiego di circa 800 mezzi e circa 1200 risorse nelle operazioni antineve lungo circa 1.000 chilometri di strade tra Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto e Friuli.